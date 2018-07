Lagergottesdienst ist ein Höhepunkt

Zu einem besonderen Höhepunkt des Zeltlagers ist der sonntägliche Lagergottesdienst geworden, der von der Evangelischen Freikirche (ETG) gehalten wurde. Er fand bei sommerlicher Hitze open air statt. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Musikband der Freikirche mit Lukas Haas, Piano, Josia Hess, Cajon, Simon Hüttenberger, Sänger, und als Gastspieler Andreas Lewedey, Gitarre. Nicht nur das schöne Wetter war ausschlaggebend, dass eine so große Anzahl von Jugendlichen und Erwachsenen am Gottesdienst teilnahmen, sondern die treffenden Predigtworte von Gemeindevorsteher Christian Haas sind inzwischen unter den Sportlern bekannt. Haas stellte seine Predigt unter das aktuelle Thema „Jeder will den Pokal“. Und die gute Nachricht lautet: „Jeder kann ihn haben. Jeder, der will. Der Pokal, den dir niemand wegnehmen kann, schenkt Gott in der Bibel.“