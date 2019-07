Lachen und Fröhlichkeit bei Tagen der Begegnung

Zum „Tag der Begegnung“ hat die Einrichtungsleitung des Altenzentrums Sankt Josef jüngst in die Alleenstraße in Spaichingen eingeladen. Das Haus gehört zur Stiftung Sankt Franziskus in Heiligenbronn und wird von Sarah Keller geleitet.

Es ist schon langjährige Tradition, ein solches Begegnungsfest für alle Generationen anzubieten. Seinen Beginn nahm die Feier mit einem ökumenischen Gottesdienst. Umrahmt wurde die Andacht vom Spaichinger Seniorenchor. Bei Kuchen und Kaffee und später bei gutem Essen saß man in gemütlicher Runde zusammen.

Der Sonntag war dann „der Tag der offen Tür“. Es sollte hier die Möglichkeit geschaffen werden, die Bewohner kennenzulernen. In Führungen wurde das Haus mit seinen Einrichtungen den Interessierten gezeigt. Da alle Generationen angesprochen waren, gab es ein „Glücksrad“, einen Flohmarkt und einen Verkaufsstand, an dem selbstgebastelte Produkte zum Verkauf angeboten wurden. Die Hüpfburg für die Kinder konnte wegen der unsicheren Witterungsverhältnisse nicht aufgebaut werden.

Anita Schittenhelm spielte unermüdlich schöne Weisen auf ihrem Akkordeon. Wer wollte, konnte sich seinen Zuckerspiegel oder den Bluthochdruck messen lassen. Für herzliches Lachen und Freude sorgten die beiden Clowns Christine Schlederer alias „Galina Klecks“ und Tanja Stotz alias „Zita Knubbel“ mit ihrem „Schabernack“. Den Ausklang nahm das Ganze mit einem Grillabend.