La Balanze feiert Zehnjähriges

Auf vielfältige Art und Weise hat der Verein La Balanza seit seiner Gründung am 16. Mai 2008 in Perus Region Cusco Menschen, vor allem auch Kinder, unterstützt. Schon 20 junge Deutsche haben Freiwilligendienst geleistet. Am Sonntag, 29. April ab 10 Uhr wird die zehn jährige Vereinsgeschichte gefeiert.

Auf Initiative von Klaus Flad kamen nach dessen zweiter Peru-Reise am 16. Mai 2008 im Böttinger Gasthaus „Sonne“ 25 Interessenten zur Gründungsversammlung eines Vereins zur Unterstützung der Nachkommen indigener Völker zusammen. Seither haben bereits 20 Volontäre bei ihrem Freiwilligendienst vor Ort für die Dauer von jeweils einigen Monaten bis zu einem Jahr missbrauchten Mädchen ab zwölf Jahren und deren Babys, krebskranken Kindern in Kliniken, Straßenkindern und Kindern sozial schwacher Familien, Waisenkindern und Schulkindern in Cusco und in Andendörfern viel Freude bereitet und zur Verbesserung ihrer Situation beigetragen.

Der Verein war in acht Andengemeinden tätig und hat in den meisten davon bereits zur wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität beigetragen. Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser des abgelegenen und nicht mit Auto erreichbaren Dorfs Huilloc Rukha, der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses mit integrierter Textilwerkstatt und Anbau einer Dorfgemeinschaftsküche in Huancarani Quiñer, eine Forellenzucht in Huilloc Rumira Sondormayo, Kleintierzuchtanlagen in Huilloc Chimpa und in Ocotuan sowie die Einrichtung eine Textilwerkstatt in Huancarani Chinchaywasi zählen zu den größten Projekten, die La Balanza in Peru realisierte.

Derzeit leisten drei junge Leute für La Balanza Freiwilligendienst. Rebecca Thieringer aus Denkingen ist erst am 16. April nach Cusco gereist. Zusammen mit Emilly Riester aus Leibertingen und Pia Maier aus Schwenningen (Heuberg), die schon seit Ende November 2017 in Cusco sind, betreut sie in einer Einrichtung in Cusco Kinder sozial schwacher Familien. Am 1. April kam Julian Freisinger aus Schwenningen (Heuberg) vom Freiwilligendienst nach Deutschland zurück. Er wird bei der Feier in Böttingen dabei sein. Im Herbst 2017 werden Ann-Kathrin Schmid aus Pfullendorf und Tim Tegtmeyer aus Stetten am kalten Markt ihren Freiwilligendienst in Cusco beginnen.

Feier am Sonntag

Die Feierlichkeiten „10 Jahre La Balanza – seit 10 Jahren kommt unsere Hilfe an“ in Böttingen beginnt am Sonntag um 10 Uhr mit einem von Pfarrer Johannes Amann in der Mehrzweckhalle zelebrierten Festgottesdienst, an dem sich auch Mitglieder von La Balanza sowie der peruanische (Pan-)Flötist Rodolfo Facundo beteiligen. Danach wird vom peruanischen Koch Willy Alarcon Barrientos und anderen Vereinsmitgliedern zubereitetes Mittagessen angeboten, wahlweise peruanisch oder deutsch. Von 12 bis 14 Uhr unterhält der Musikverein Böttingen, mit kurzer Unterbrechung für die Grußworte um 13 Uhr.

Am Nachmittag gibt’s Kaffee und Kuchen. Eine peruanische Musikgruppe mit Panflöten und anderen andinen Instrumenten spielt traditionelle harmonische Live-Musik. Karl-Heinz Albrecht unterhält mit Tischmagie. Kinder können sich beim bolivianischen Vorstandsmitglied Lucy Peña schminken lassen sowie mit ihr und ihren Töchtern malen und basteln.

Auch Alpakas gratulieren

Für die Feier ist auch der Besuch von Alpakas angekündigt, die vor der Böttinger Halle bestaunt und gestreichelt werden können. Außerdem dürfen Kinder unter Begleitung auf einem Pferd reiten. Gegen 16 Uhr deutscher Zeit (9 Uhr peruanischer Zeit) ist eine Live-Schaltung vorgesehen. Die peruanischen Partner und deutschen Volontäre sprechen Grußworte, die live von Cusco in die Böttinger Festhalle übertragen werden. Peruanische Kinder und Einwohner aus Chinchaywasi grüßen die Gäste live via Internet auf Spanisch und auf Quechua (wird übersetzt). Wesentliche Programm-Punkte sollen im Internet live gestreamt werden. Auch die Kindergartenkinder sind in Böttingen dabei. Peruanische Handarbeitsartikel werden zum Kauf angeboten.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht. Der Erlös aus der Jubiläumsveranstaltung soll in erster Linie zum Bau einer Trinkwasserleitung in Andendorf Taray Verwendung finden.