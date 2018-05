„La Balanza“ feiert fröhlich Geburtstag

Eine multikulturelle Party hat den ganzen Sonntag über in der Böttinger Festhalle die Freunde und Gönner sowie natürlich die Verantwortlichen in Stimmung gehalten: Der Verein „La Balanza“ hat seinen zehnten Geburtstag gefeiert.

„La Balanza“ bedeutet so viel wie „Ausgleich“ und steht für ehrenamtliche Tätigkeit zugunsten der Nachkommen der Inkas und für Verbesserung der Lebensqualität der Menschen in Peru in der Region Cusco – vor allem der Kinder. Freiwilligendienste von inzwischen 20 Volontären hätten dort viel Freude bereitet und den Helfern ein gutes Feedback gegeben. Das und vieles mehr erzählte Vereinsgründer Klaus Flad aus Böttingen jedem, der es wissen wollte.

Einen Tag lang pulsiert Lebensfreude pur durch die Böttinger Festhalle. Die vielen Besucher spürten etwas von der völkerverbindenden Kraft, die in einem Festprogramm voller Kontraste steckte. Denn all die waren gekommen, die den Verein mit seiner beeindruckenden Geschichte bereits lieben und schätzen oder ihn kennenlernen wollen.

Auf Flads ausdrücklichen Wunsch begann der Festtag mit einem Gottesdienst in der Halle, den Pfarrer Johannes Amann zelebriert. Natürlich bekam die gesamte Feier einen lateinamerikanischen Bezug: Amann erzählte, wie die spanischen Eroberer den neu entdeckten Kontinent zerstörten. Über den Dominikanermönch Bartolomé de Las Casas, der sich für die Rechte der Indios einsetzte, schlug der Geistliche den Bogen zum Senfkorn, das sich zum Lebensbaum entwickelt – und spannte ihn weiter bis zu einer erstaunlichen Entwicklung, die der Verein „La Balanza“ in zehn Jahren genommen hat.

Mit Pan-Flötist Rodolfo Facunda und Gitarrist Harald Villing begleitete ein peruanisch-schwäbisches Duo die sorgfältig ausgewählten Lieder. Irene Kaiser, Spaichingen, und Ewald Kaufmann, Denkingen, übersetzen die spanischen Fürbitten.

Willy Alarcon Barrientos servierte zur Mittagszeit „Ají de Gallina“, ein Hähnchen-Frikassee auf peruanische Art. Handarbeiten mit traditionellen peruanischen Mustern wurden angeboten. Eine Fotoausstellung zeigte, was Klaus Flad bereits im Jahr 2007 an Peru fasziniert hat. Die Zauberkünstler Karl-Heinz Albrecht, „Flow“ alias Florentin Stemmer und Alexander Schwarz brachten das Publikum mit ihren Tricks zum Staunen oder begeisterten die Kinder mit Ballon-Kreationen. Zwischendurch unterhielt der Böttinger Musikverein mit schwungvollen Melodien. Die Gruppe „Quintosuyo“ setzte mit andinen Instrumenten lateinamerikanische Folklore-Klänge als Kontrast dagegen. Sie animierten Flad sogar zu einem Tänzchen.

Während sich einige Mädchen von Lucy Peña schminken ließen oder mit ihren beiden Töchtern malten und bastelten, gab es vor der Festhalle Reitvergnügen auf Norbert Hippels Pferd und die Besucher durften die Alpakas vom Böttinger Lama-Hof streicheln.

Live-Schaltung nach Peru

Am Spätnachmittag – in Peru hat gerade der Morgen begonnen – klappte es tatsächlich mit Live-Schaltungen zu den peruanischen Partnern in Cusco, die ihre Grüße via Internet auf den Heuberg schickten.

Flad betonte immer wieder, wie viel ihm die bunt gemischte Gästeschar mit ihren Wurzeln in Peru, Bolivien, Venezuela, Ecuador, Argentinien, Spanien, Portugal oder auch Schweden bedeute und wie wichtig ihm die Hilfe seines Vereins zur Selbsthilfe der Menschen sei.

Auch Bürgermeister Benedikt Buggle betonte in seinem Grußwort, wie es ihn begeistere, dass bereits 20 junge Leute als freiwillige Helfer „in Peru ihren Horizont erweitert“ hätten. Der zweite Vorsitzende Christian Barthel erzählte, wie akribisch sie seit Monaten das Fest geplant hätten und sich freuten, dass „die Freunde von überall her nach Böttingen gekommen“ seien.

Bleibt zu hoffen, dass die Spenden zugunsten des Baus einer Trinkwasserleitung reichlich geflossen sind.

https://la-balanza.de.tl Einklappen Ausklappen