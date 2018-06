Rund 18 Absolventen der früheren Lehreroberschule (frühere LO) kommen heute in Bad Saulgau zusammen: Sie feiern den 60. Jahrestags ihres Abschlusses. Es sind die letzten, die diese Schulform in Saulgau durchlaufen haben. Ludwig Zimmermann aus Mochenwangen hat das das heutige Treffen organisiert - und führte Vertreter der Schwäbischen Zeitung mit Erlaubnis der Liegenschaftsverwaltung des Landes vor dem Treffen durch die Räumlichkeiten. In einigen Jahren sollen die Schulgebäude in ein Exzellenz-Gymnasium für begabte Schüler in den Fächern ...