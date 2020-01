KZ-Initiative lädt zu Holocaust-Gedenktag ein

Die KZ-Initiative Spaichingen e.V. lädt ein zu einer Veranstaltung am Holocaust-Gedenktag am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr im Foyer des Rathauses, Marktplatz 19. Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster gibt einen historischen Abriss zum Thema „Juden und Antisemitismus im Kreis Tuttlingen“. Auch wird eine Ausstellung von Julia Davina Fritz über die Abgründe des Holocausts zu sehen sein, dokumentiert anhand von eindrücklichen Bildern verschiedener ehemaliger Konzentrationslager.

Julia Davina Fritz wird in die Ausstellung einführen. Julia Davina Fritz wurde bereits als Schülerin im Geschichtsunterricht mit dem Thema des Holocaust konfrontiert, was sie damals schon sehr betroffen machte, heißt es in der Ankündigung der KZ-Initiative. Deshalb suchte sie nach Antworten auf die Frage, warum es damals überhaupt dazu kommen konnte.

Allerdings fand sie nirgends eine Antwort darauf, was sie veranlasste, sich auf ihre Weise als Mediendesignerin mit dem Thema auseinanderzusetzen. Daraus entstand in zweijähriger Arbeit eine beeindruckende Bilddokumentation über verschiedene ehemalige Konzentrationslager.

Schulklassen können auf Anfrage von Julia Davina Fritz eine Führung bekommen. Anfragen können Interessierte an die E-Mail-Adresse hi@juliadavinafritz.de richten.