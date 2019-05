Kurzweiliges Jahreskonzert der Primtalmusikschule

Beim Jahreskonzert der Primtalmusikschule am Sonntagnachmittag in der Stadthalle stellten sich die Schüler mit ihren verschiedenen Instrumenten und interessanten Musikstücken in einem kurzweiligen Programm vor, auch die Bläserklasse für Erwachsene gab Proben ihres Könnens.

Der Leiter der Musikschule, Rainer Benner, hatte die Moderation übernommen und kündigte als ersten Programmpunkt das Trompeten- ensemble der Klassen Fynn Müller und Rainer Benner mit den Musikschülern Benjamin Fehrenbacher, Andreas Mattes, Constanze Wiedemann und Lena Truntz und der Eröffnungsfanfare Nr. 1 von Michael Koch an. Celin Moser (Oboe, Klasse Jonas Permentier) spielte „Leggiero“ von Francois Garnier und „Duetto“, Andante von Francois Devienne.

Ein Tango von Isaac Albeniz erklang von Vivian Nguyen (Klasse Natalia Isyemini) mit ihrer Geige, begleitet von Oliver Schneider am Klavier. Lisa Pierre (Klarinette) mit ihrem Lehrer Patrick Burt am Klavier brachten das Adagio von T. Albinoni zu Gehör. Ein Spiritual „Nobody Knows“ und einen traditionellen „Polish Folk Song“ mit Johannes Maier (Tenorhorn, Klasse Junior Alfredo Mamani Ramos) und danach „Le Petit Ane“ von Jaques Ibert mit Vivian Nguyen am Klavier (Klasse Oliver Schneider) standen danach auf dem Programm.

Benjamin Fehrenbacher (Trompete, Klasse Fynn Müller) spielte ein Rondeau von Amand Vanderhagen und Justin Scherf (E-Gitarre, Klasse Johnny Weichert) ein Stück von Metallica „Nothing Else Matters“.

Die generationenübergreifende Bläserklasse für Erwachsene unter der Leitung von Rainer Benner – die jüngste Mitspielerin ist 18 Jahre, die älteste 76 Jahre - präsentierte sich nach nur fünf Monaten gemeinsamer Probe mit „Promenade“ und „Ranger Rock“ von Brian Connery. Die Bläserklasse und alle Musikschüler verabschiedeten sich mit dem gemeinsam musizierten Schluss-Stück „Land of Hope & Glory“.