Das evangelische Bezirksjugendwerk Tuttlingen hat ein ganz neues Format in den Startlöchern: die „Sommerkirche“. Beginn ist jetzt am kommenden Sonntag, 8. Juli, in Hausen ob Verena.

Eingeladen sind alle, die Lust auf einen Kurzurlaub in Pfarrers Garten haben und so den Sonntag erleben wollen. Besonders auch die Teilnehmer der Sommerfreizeiten des Bezirksjugendwerks, deren Eltern, die Mitarbeitenden und die ganze Gemeinde sind die „Zielgruppe“ der Sommerkirche. Veranstaltet wird sie in Kooperation zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Hausen ob Verena und dem Evangelischen Bezirksjugendwerk Tuttlingen.

Entspannen, einander begegnen, grillen und das Wetter genießen. So sollte ein Sonntag im Sommer aussehen. Bei der Sommerkirche in Hausen ob Verena wird genau das gemacht und kann dort im Pfarrgarten an drei Sonntagen in diesem Sommer erlebt werden. Am kommenden Sonntag, 8. Juli, ist quasi Premiere der Sommerkirche.

So kann der Sonntag bei der Sommerkirche erlebt werden: Ankommen bei einer Tasse Kaffee. Den Auftakt bildet um 11 Uhr ein luftig-leicht-beschwingter Gottesdienst im Pfarrgarten. Danach darf nach Herzenslust gegrillt werden – das Grillgut bringt bitte jeder selbst mit, aus den mitgebrachten Salaten wird ein Buffet gezaubert und Getränke können zum Einkaufspreis erworben werden.

Am Nachmittag ist Raum und Zeit für Erholung, Begegnung oder Beachvolleyball. Der Sand im Beachvolleyball-Feld im Pfarrgarten wurde extra für diesen Sommer grunderneuert und lädt wieder zum Beachen ein. Sommer, Sonne, Sand zwischen den Zehen und Wind um die Nase. So schmeckt der Sommer auch im schönen Pfarrgarten in Hausen ob Verena.

Ein Event für die ganze Familie

Die ganzen Familie, jung und alt sind zu einem Kurzurlaub in Pfarrers Garten eingeladen. Das Vorbereitungsteam der Evangelischen Kirchengemeinde Hausen ob Verena und des Evangelischen Bezirksjugendwerks Tuttlingen ist schon ziemlich „heiß und sehr gespannt“ auf die erste Sommerkirche, meint Ingrid Klingler, Bezirksjugendreferentin beim Bezirksjugendwerk.

Die weiteren Termine dieses Jahr im Sommer 2018 sind: 29. Juli und 2. September.