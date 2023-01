Kurs gibt Hilfe rund ums Smartphone

Wer ein Smartphone besitzt und es bisher sehr wenig oder sehr begrenzt nutzt, da die Grundkenntnisse fehlen, kann sich im VHS-Kurs „Einführung in die Welt des Smartphones (Android)“ beraten lassen. Die Teilnehmenden lernen an drei Samstagen in angemessenem Tempo ihr Smartphone kennen.

Dabei werden sowohl die grundlegende Bedienung als auch die Verwendung einzelner Programme (Apps) erläutert. Funktionen wie Telefonie, Internet, E-Mail, Kamera, Navigation, SMS und weitere werden in einer kleinen Gruppe behandelt.

Der Kurs findet ab Samstag, 21. Januar, 13 bis 15 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle statt. Informationen und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 07424/92171 oder über www.vhs-tuttlingen.de.