Kunterbuntes Sommerfest im Kiga St. Raphael

Der 25. Juni war ein ganz besonderer und spannender Tag für die Kids vom Kindergarten St. Raphael. Endlich durften Mama, Papa und die Geschwister auch mal wieder mit in den Kindi kommen.

Die Aufregung war den Kindern in die Gesichter geschrieben und voller Stolz eröffneten sie das Sommerfest mit dem Lied „Wir feiern heute Sommerfest“. Die Sonne strahlte mit den Kids um die Wette und so konnte das Festle in vollen Zügen genossen werden.

Die Erzieherinnen haben sich ein tolles Programm überlegt und landeten vor allem mit dem Kinderschminken einen Volltreffer. Das Kuchenbuffet wurde von den Eltern gesponsert und bot viele Leckereien, die aufgestellten Spenden-Schweinchen füllten sich so wie von alleine und vom Inhalt dieser Schweinchen konnten tolle neue Spielsachen für den Garten angeschafft werden.

Vielen Dank an die Eltern, die tatkräftig beim Auf- und Abbau geholfen haben und einen riesen Dank an die Erzieherinnen, für die Planung und Umsetzung dieses tollen Festes!