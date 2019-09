Kunststiftung Hohenkarpfen darf sich über bedeutende Schenkung freuen

Die Kunststiftung Hohenkarpfen mit Kunstverein Schwarzwald-Baar-Heuberg hat am Samstag ihre Jahresmitgliederversammlung im vollbesetzten Hörsaal des Aesculapiums in Tuttlingen abgehalten. Die Regularien waren zügig abgehandelt – aufgelockert mit humorvollen Worten des Vorsitzenden Prof. Friedemann Maurer. So war Raum für die Höhepunkte des Nachmittags: Den Empfang einer bedeutenden Schenkung und Dauerleihgabe aus der Kunstsammlung des schwäbischen Unternehmers und Sammlers Hannes Burgdorf, der unter den Gästen weilte. Ein Kunstgenuss war das Klavierkonzert von Henriette Gärtner.

Grußworte vom Vorsitzenden des Vorstands der Aesculap AG, Joachim Schulz, und von Landrat Stefan Bär standen am Beginn der Tagesordnung. Sie wiesen darauf hin, wie wichtig die Kunststiftung nicht nur in der Region, sondern auch im Land sei. In seinem Jahresbericht wies Maurer auf zwei Ausstellungen hin: „Idylle und Apokalypse – Rudolf Schlichters Landschaften“, die von April bis Juli gezeigt worden war, und die noch laufende Ausstellung „Karl Biese – Naturmotive zwischen Nordsee und Schwarzwald“, sie ist noch bis 10. November zu sehen. Er erwähnte das Konzert mit ausgewählten Duos der Deutschen Liedakademie an der Trossinger Musikhochschule im Rahmen der „Blauen Stunde“ auf dem Hohenkarpfen, das großen Anklang fand. Regen Zuspruch bei den Mitgliedern hätten die Ausflüge zur Karthause Ittingen und die Landpartie an den Oberen Neckar erfahren.

Vor der Winterpause stehen im Programm noch zwei Veranstaltungen: die Lesung mit Ursula und Prof. Michael Bachmann aus Gunhild Bieses Buch „Guni, das Malerkind“, und der Literarische Kehraus mit dem Schriftsteller Karl-Heinz Ott, der aus seinem Werk „Rausch und Stille – Beethovens Sinfonien“ liest. Kunsthistorische Führungen durch die jeweils laufende Ausstellung gibt es jeden Mittwoch um 17 Uhr und jeden ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr.

Den Kassenbericht gab Markus Waizenegger, der auf beständiges Mäzenatentum hinwies. Der Kunststiftung gehören 693 Mitglieder an, sie setzen sich zusammen aus Privatpersonen und Firmen als Normalmitgliedern, Fördermitgliedern sowie Kommunen. Beim Ergebnis der Revision gab es Lob für die Buchführung, die Revisoren Joachim Goebes und Guido Singer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Der frühere Parlamentarische Staatssekretär Ernst Burgbacher beantragte die Entlastung, der einstimmig stattgegeben wurde. Die Kunststiftung sei eine wunderbare Einrichtung in der Region, betonte er.

Bei den Regularien wurde über eine Satzungsergänzung abgestimmt, bevor der erste Teil der Mitgliederversammlung mit einem „Höhepunkt in der Geschichte der Kunststiftung“, so Maurer, endete. Ihr wurde eine bedeutende Schenkung und Dauerleihgabe aus der Kunstsammlung des schwäbischen Unternehmers und Sammlers Hannes Burgdorf übergeben. Kustos Mark R. Hesslinger stellte das Werk vor. Und im zweiten Teil gab es einen musikalischen Höhepunkt mit einem Klavierkonzert von Henriette Gärtner. Nach einer Polonaise von Frédéric Chopin erklang „Carnaval“ op. 9 von Robert Schumann, ein aus kurzen Charakterstücken bestehender Klavierzyklus, den die Pianistin zuvor anschaulich vorstellte.

Mit insgesamt 14 Werken aus Burgdorfs Sammlung südwestdeutscher Maler des 19. und 20. Jahrhunderts erhält die Kunststiftung eine qualitätsvolle Ergänzung ihrer Sammlung. Die Schenkung aus der Privatsammlung umfasst neun Werke von Anna Peters, Otto Reininger, Karl Schickhardt, Erwin Starker, Hermann Umgelter, Leo Schobinger und Gustav Schopf. Und aus der Sammlung der Burgdorf GmbH erhält die Kunststiftung eine bedeutende Dauerleihgabe: fünf Gemälde von Karl Schickhardt, Erwin Starker, Hermann Umgelter und Friedrich von Keller.

Stellvertretend für die Sammlung von Hannes Burgdorf wurde im Aesculapium das Gemälde „Hammerschmiede (Im Eisenhammer)“ von Friedrich von Keller übergeben. Das Bild aus dem Jahr 1887 steht beispielhaft für das Genre des Arbeiterbildes. Als Vertreter des Realismus setzt sich Keller in diesem Werk mit der Lebenswirklichkeit der Industrialisierung in Schwaben auseinander. Mit breitem und kraftvollem Pinselstrich, in kontrastreicher Spannung zwischen Hell und Dunkel, zeigt der Maler, wie Arbeiter das eiserne Werkstück in der Esse zum Glühen bringen, bevor es vom Schneidehammer in eine Form geschlagen wird.