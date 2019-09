Kunstspaziergang führt vom Museum zur KZ-Gedenkstätte

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Spaichinger Stadtkünstlervereins, Karl-Ludwig Oehrle, veranstaltet das Kreisarchiv- und Kulturamt am Samstag, 21. September, um 14 Uhr, den Spaichinger Kunstspaziergang „Vom Gewerbemuseum über den Marktplatz zum Mahnmal für die Opfer des nationalsozialistischen Konzentrationslagers“. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Gewerbemuseum in Spaichingen. Der Kunstspaziergang findet im Rahmen des Projekts „Kunstweg Oberer Neckar“ statt.

Auf dem Rundgang besichtigen die Teilnehmer laut Pressemitteilung Arbeiten der Bildhauerin Angela Glajcar, des Fridinger Bildhauers Hans-Jürgen Kossack und Glasstelen des Rottweiler Künstlers Tobias Kammerer. Auf dem Rundgang setzen sie sich mit Skulpturen und Plastiken weiterer Spaichinger Stadtkünstler auseinander, beispielsweise mit Arbeiten von Willi Bucher aus Fridingen, mit der Plastik „Taxidriver“ von Daniel Wagenblast, mit Jürgen Knubbens Arbeit aus Corten-Stahl oder der „Mächtigen Gruppe“ von Armin Göhringer sowie dem „Königspaar“ der Schweizer Künstlerin Katrin Zuzáková. Auch die jüngsten Werke im Stadtpark von Emilia Neumann und Urban Hüter sind Thema. Der Rundweg endet am Mahnmal für die Opfer des Konzentrationslagers, geschaffen vom Tuttlinger Bildhauer Roland Martin.

Dort sind inzwischen die Gedenkstelen aufgestellt. Am Sonntag, 29. September, um 10 Uhr wird die Fertigstellung der neugestalteten Erinnerungsstätte am Friedhof gefeiert. Sie wurde um die Namen der bisher ungenannten 65 Toten ergänzt. In einer Dokumentation auf dem Weg zur Erinnerungsstätte werden die Besucher über die geschichtliche Einordnung informiert. Die Einweihungsfeier beginnt mit einem ökumenischen Gedenkgottesdienst am Ehrenmal, es folgen Wortbeiträge zur Entstehung und Geschichte des neuen Platzensembles.