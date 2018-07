Kunst verbindet Schüler aus Spaichingen und China

Konzentriert sitzt eine Auswahl kunstinteressierter Schüler des Gymnasiums an ihren PCs und bearbeitet digitale Bildmontagen. Das Handwerkszeug dazu erlernten sie in einem Workshop bei ihrer Kunsterzieherin Annegret Eddahbi, die mit eben dieser Gruppe ein großes Projekt plant, das seinen Höhepunkt in China finden wird.

Denn schon zwei Monate, bevor der Schüleraustausch dieser Schülergruppe mit den chinesischen Kindern beginnt, startete das Kunstprojekt, das beim Austausch mit China seinen Höhepunkt finden soll. An zwei Nachmittagen bekamen die elf Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassenstufen eine Einführungsveranstaltung in das Programm „Adobe Photoshop Elements 6,0“ und haben dann in vierstündigen Sitzungen fantasievolle Bildcollagen erstellt.

Die Themen waren dabei völlig freigestellt, wobei die Jugendlichen gern zu Motiven aus den Bereichen des Klimaschutzes, der Selbstfindung in der Pubertät, der anstehenden Fußballweltmeisterschaft, ihrer näheren Umgebung, ihrer Heimat griffen, sich häufig mit ethischen oder philosophischen Problemen auseinandersetzten und auch gern einfach mal zum Witzigen tendierten.

Die besten Ergebnisse dieser beiden Sitzungen schickten sie als Wettbewerbsbeitrag zur Jugendkunstbiennale ein. Wer Lust hat, kann bis 9. Juni auch selbst Bildergebnisse einschicken (www.jugendkunst-sbh.de).

Wenn die chinesischen Schüler im Juli dann in Spaichingen sind, sollen sie ihnen dann ihre Kenntnisse beibringen. Auch sie sollen digital Bilder gestalten zum Thema „Die Gedanken sind frei“. Die Ergebnisse werden die Jugendlichen danach gemeinsam in der Tiefdrucktechnik als Radierung umsetzen. Alle entstandenen Kunstwerke stellt das Gymnasium dann voraussichtlich im Herbst in China aus, wenn die deutsche Schülergruppe in die Acht-Millionen-Stadt Nanjing reist.

Auch die 40 Preisträger-Bilder der Jugendkunstbiennale nehmen sie dann nach Nanjing mit. Außerdem besuchen die Schüler gemeinsam die Ausstellungseröffnung der Jugendkunstbiennale mit Preisverleihung in der Kreissparkasse Tuttlingen am Dienstag, 13. Juli, um 18 Uhr, zu der jedermann eingeladen ist.