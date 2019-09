Kunst-Marathon bietet manch neue Erkenntnis

Bei prächtigem Altweibersommerwetter sind am Samstag rund 20 Interessierte der Einladung des Spaichinger Stadtkünstlervereins und des Kreisarchiv- und Kulturamts gefolgt, um in einem fast vierstündigen Kunst-Marathon nähere Einblicke in einzelne Künstler und deren Werke zu erhalten. Karl-Ludwig Oehrle, der Vorsitzende des 2010 gegründeten Stadtkünstlervereins, und Roland Heinisch vom Landratsamt Tuttlingen warteten mit einer Fülle interessanter Informationen und Zusammenhänge auf.

„Wir brauchen keine Kunst, wir brauchen Krumbeeren.“ Dieses markige Wort eines ungenannten bruddelnden Schwabens, der in seinem Leben vermutlich noch Hunger gelitten hat, lässt erahnen, dass es die zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum des sparsamen Musterländles nicht ganz einfach hat. In Spaichingen hat man im Jahr 2000 jedenfalls einen mutigen Anfang gewagt mit dem ersten Stadtkünstlerprojekt, dem mittlerweile zwölf weitere gefolgt sind. Im kommenden Jahr wird das 20-Jährige gefeiert im Rahmen des 14. Stadtkünstlerprojekts, dessen Vorbereitungsarbeiten längst angelaufen sind.

Die wichtigste Aufgabe wird wiederum dem Rottweiler Künstler Jürgen Knubben zukommen. „Ein in der Kunstszene bestens vernetzter, innovativer Hans Dampf in allen Gassen“, so Oehrle, „mit dem die Stadt bis zum heutigen Tag bestens gefahren ist“. Und bei dem die Primstadt offensichtlich einen Stein im Brett hat. Kurzum: Dieser Mann zeichnet für alle bisherigen Stadtkünstler verantwortlich. Getreu seinem Credo, dass Gegenwartskunst nicht immer gefallen muss. Sondern bisweilen sogar gewollt hässlich ausfallen kann, um Widerspruch zu provozieren und bewusst zu machen, was eigentlich Schönheit ist. Dazu bedarf es seitens der Verantwortlichen des Mutes, diese künstlerische Freiheit zuzulassen. Und der „Nehmerqualitäten“, wenn die fertig gewordenen Kunstwerke mehr oder weniger lang im Verriss der Bürger stehen. Und natürlich bedarf es der notwendigen finanziellen Mittel. Seit dem Jahr 2000 sind städtischerseits rund 100 000 Euro geflossen (und nochmals so viel seitens der Mäzene und Sponsoren) zum Erwerb der Kunstwerke, deren aktueller Marktwert auf runde 450 000 Euro taxiert wird.

Heinisch führte sachkundig und humorvoll entlang der einzelnen Kunstwerke, die mittlerweile allesamt genau beschildert sind, einschließlich eines QR-Codes zur Vertiefung.

Den beiden massiven Holzskulpturen von Angela Glajcar neben dem Gewerbemuseum galt der erste Halt. Diese sind in einer japanischen Bauweise raffiniert verzapft und wollen das Zusammenspiel von Kraft und Masse, Stützendem und Lastendem zum Ausdruck bringen – nicht anders als im menschlichen Körper.

Die skelettierte Taube von Hans-Jürgen Kossack vor dem Gebäude der Sparkasse ist ein in Stein gehauenes „Memento mori“, das man hinter diesem ausgesprochen lebenslustigen Künstler gar nicht vermuten würde. Zu dessen Markenzeichen zählen kleine technische Applikationen wie jene Kreuzschlitz-Schraube, die einem beim Abgang vom Geldausgabeautomaten förmlich ins Auge springt.

Die beiden Glasstelen (in blau vor der Deutschen Bank und in gelb vor der Engel-Apotheke), „die von einem richtigen Lichteinfall leben“, wie der mitlaufende Uli Kestel bemerkte, sind keine Stadtkünstlerprojekte; sondern „Leihgaben bis auf weiteres“, die der Stadt Spaichingen vor fast zehn Jahren aus heiterem Himmel angedient worden sind. Eine dritte Stele soll irgendwann folgen.

Auf dem Marktplatz hat das Stadtkünstler-Symposium zum 175-jährigen Stadtjubiläum 2003 gleich drei Kunstwerke hervorgebracht: den „Hochstuhl“ von Jürgen Knubben, den dieser selber geschweißt hat und der als Mahnmal für alle Emporkömmlinge zu verstehen ist – es fehlt die Rückenlehne, und auf dem Scheitel der Sitzfläche droht Absturzgefahr; die Holzskulptur „Mächtige Gruppe“ von Armin Göhringer in Form dreier emporragender, schwarzer Baumstämme ist mit der Kettensäge bearbeitet und im Detail trotzdem filigran ausgeführt. „In diesem luftigen Kunstwerk“, so Heinisch, „wird das Licht durch kleinste Leerräume gezwungen“; und die am Boden liegende „Larve“ von Willi Bucher vor der Volksbank hat den Blick nach unten gerichtet, mutmaßlich ins eigene Grab. Die Larve ist im Übrigen voll ausgearbeitet, also nicht nur im Sichtbereich.

Der „AutoMann“ von Daniel Wagenblast ist in diesen Tagen, in denen der Verbrennungsmotor hierzulande „gegrillt“ wird, aktueller denn je. Das Kunstwerk hat erst kürzlich den Standort gewechselt (Ecke Hauptstraße zur Sallancher Straße) und grüßt jetzt nicht mehr jene in Fahrtrichtung Rottweil, sondern diejenigen in Fahrtrichtung Tuttlingen. Dieses allererste Stadtkünstler-Projekt ist in Aluminium – nicht in Holz, wie viele vermuten – ausgeführt und wird derzeit aufgefrischt, also bald wieder im vertrauten Gelbton glänzen.

Beim Busbahnhof ist mit dem „Königspaar“ ein weiteres Kettensägen-Kunstwerk zu bestaunen. Die Schweizer Künstlerin Katrin Zuzakova hat es aus dem Moment heraus geschaffen, also nicht, wie vielleicht zu vermuten, in einer bedächtig-präzisen eidgenössischen Herangehensweise.

Gegenüber der Schlüsselwiese waren Emilia Neumann und Urban Hüter am zweiteiligen Werk, das den Titel „Eins werden, zwei bleiben“ trägt. Der kunterbunte „Lolli“ ist Metall-Recycling pur und schwankt beträchtlich, gleichsam im Spiel mit der Schwerkraft. Der kunstvoll pigmentierte „Betonklumpen“ daneben war während der Schalung und Trocknung für den Künstler ein Wettlauf mit der Zeit – der nur mit Hilfe eines erfahrenen Spaichinger Handwerkers zu bestehen war. Wie solide Spaichinger Handwerkskunst schon mehrfach in Stadtkunstprojekte eingeflossen ist, betonte Oehrle.

Den Schluss des Rundgangs bildeten die beiden Werke von Roland Martin: Das Kriegerdenkmal von 1958, ein Frühwerk des heute 92-Jährigen. Und das 1963 errichtete KZ-Ehrenmal an der Stelle, wo sich das Massengrab der Opfer dieses einstigen Konzentrationslagers befindet. Die brandneuen, darauf hinführenden zehn Gedenkstelen sind in einem Milchglas ausgeführt, das die Texte und Bilder besonders einprägsam zum Ausdruck bringt. Am Sonntag, 29. September, werden sie im Rahmen eines Festakts der Stadt offiziell eingeweiht werden.