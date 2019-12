Beim nasskalten Adventswetter sitzt man gerne in der warmen Stube. Doch ein oft gehörter Grundsatz lautet, dass jedes Grad Raumtemperatur mehr übers Jahr rund sechs Prozent mehr Energieverbrauch bedeutet. Oder umgekehrt: Jedes Grad weniger bringt sechs Prozent Ersparnis. Keiner soll frieren, doch mit warmen Pullovern und Socken kann man auch das eine oder andere Grad weniger gut aushalten.

Und beim Pulloverstricken könnte man gleich nochmal Heizkosten sparen und gleichzeitig Sozialkontakte pflegen: Es gibt nämlich einen alten schwäbischen Brauch, der in Zeiten des Klimaschutzes wieder aktuell sein könnte: Um Heizenergie zu sparen, kamen früher Frauen abends abwechselnd in einer Stube zusammen, um gemeinsam zu spinnen, zu stricken, Geschichten zu erzählen und „Kunkelstube“ zu halten (von mittelhochdeutsch „kunkel“ für Spinnrocken oder Spindel). So brauchte man immer nur eine Wohnstube zu heizen – und konnte zugleich den neuesten Dorfklatsch austauschen.