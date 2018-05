„Kultur im Festsaal“ beginnt am kommenden Sonntag

Wie 2017 möchte das Gewerbemuseum wieder im Februar drei Konzerte anbieten unter dem Motto „Kultur im Festsaal“.

Den Anfang machen am Sonntag, 4. Februar, Elisa van Beek (Violine) und Giorgos Karagiannis (Klavier) mit Werken von Bach, Brahms und Bartók. Die Matinee beginnt um 11 Uhr. Ab 10.30 Uhr können Karten zu 10 Euro (ermäßigt 8) erworben werden. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren ist der Eintritt frei.

Elisa von Beek wurde in Spaichingen als Kind einer Musikerfamilie geboren. Als Jugendliche war sie mehrfach Preisträgerin bei „Jugend musiziert“. Sie begann ihr Musikstudium in Essen und Trossingen. Zurzeit steht sie vor dem Masterabschluss an der Musikhochschule Hannover, ist aber bereits als Orchestermusikerin engagiert.

Giorgos Karagiannis wurde in Grevena in Griechenland geboren. Er hat sein Masterstudium für Klavier bereits abgeschlossen und ist als Preisträger mehrerer Wettbewerbe ein international gefragter Solist. Zurzeit studiert er Kammermusik an der Musikhochschule Hannover. (pm)