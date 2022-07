Kroko zu Besuch im Evangelischen Kindi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahnprophylaxe im Evangelischen Kindergarten. Im Kindergartenjahr 2021/2022 drehte sich alles um die gesunde Ernährung. Im Rahmen des Jahresthemas „Kita. auf Esspedition” spielt auch die Zahngesundheit eine wichtige Rolle. So stattete das freundliche Krokodil Kroko, welches den Kindern mehr über die Gesunderhaltung der Zähne erzählt, allen Kindergartengruppen einen Besuch ab.

Dies erfolgte dieses Jahr per Post, durch einen Brief von Kroko an die Kindergartenkinder. Aufgrund der Corona-Lage war es dem zahngesunden Krokodil nicht möglich in der Einrichtung persönlich vorbeizukommen. Die Freude über die Post von Kroko war groß.

Nun ganz zum Schluss des Kindergartenjahres besuchte die Zahnärztin Frau Dr. Scherer die Kinder und führte eine praktische Kontrolle der Zahngesundheit durch. Trotz mancher Skepsis, freuten sich die Kinder dann doch sehr, denn nach der Untersuchung durften sich alle eine farbenfrohe Zahnbürste aussuchen.