Kreuzplatz: Anlieger beklagen mangelnde Einbindung

Bei der Neugestaltung des Kreuzplatzes an der Spaichinger Hauptstraße sehen sich einige Anlieger im Vorfeld nicht genügend in die Planung eingebunden. Die Stadtverwaltung verweist dagegen darauf, mehrmals in verschiedener Form über die Planungen informiert zu haben.

So sagt Rainer Renk, Inhaber der Kreuz-Metzig, im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er keine Genehmigung dafür erteilt habe, dass die ihm gehörenden Parkplätze während der Bauarbeiten wegfallen. „Ich behaupte, ich habe nichts unterschrieben, und man hat auch nicht mit mir darüber gesprochen.“ Allerdings sei er sich nicht zu hundert Prozent sicher. „Ich habe so viel um die Ohren, da geht schon mal was unter. Aber, ich sag mal, mit 85 Prozent Sicherheit habe ich nichts unterschrieben.“

„Jetzt ist es nun einmal, wie es ist“, sagt Renk, „aber ich hoffe schwer, dass die Parkplätze in alter Form wieder zur Verfügung gestellt werden.“

„Es ist gut, dass was am Kreuzplatz gemacht wird. Aber was nicht in Ordnung war, ist, dass man am Anfang nicht mit offenen Karten gespielt hat“, sagt Karl Dreher, Senior bei Farben Dreher. Es habe zwar im Vorfeld Infoveranstaltungen für die Anwohner gegeben. „Die Hauptstraße wurde auch toll erklärt“, so erinnert sich Karl Dreher, „aber als es dann um den Kreuzplatz ging, waren die Pläne ganz schnell wieder weg.“ Auch auf mehrmalige Anfrage habe es keine Auskunft gegeben. „Erst als wir mit dem Rechtsanwalt gedroht haben, hat uns der Bürgermeister dann die Pläne gezeigt; aber vorher nicht, da hat er gemauert“.

Auch dass künftig eine Zulieferung nur noch von 10 bis 12 Uhr erlaubt sein soll, kann Karl Dreher nicht nachvollziehen: „Unsere Spediteure kommen oft von weiter her. Die können nicht immer nur in diesem engen Zeitfenster hier anliefern.“

Während der Bauarbeiten sei die Kundenfrequenz zwar zurückgegangen. Doch insgesamt sei die Situation noch „erträglich“, sagt Karl Dreher. „Wir haben Glück, dass man bei uns von hinten über den Parkplatz in den Hof reinfahren kann. Ortskundige wissen das, aber Ortsunkundige eben nicht.“

Petra Schmidtmann-Deniz, Fachbereichsleiterin Planen und Bauen in der Stadtverwaltung Spaichingen, weist in einer Stellungnahme auf Anfrage unserer Zeitung darauf hin, dass in fünf Gemeinderatssitzungen in den Jahren 2013 und 2019 (eine davon jedoch nicht-öffentlich) und einer Sitzung des Technischen Ausschusses am 25. März 2019 die Umgestaltung des Kreuzplatzes anhand von Planunterlagen diskutiert worden sei.

Am 21. Febuar 2019 habe es dann einen Erörterungs- und Gesprächstermin über die Neugestaltung des Kreuzplatzes gegeben, zu dem alle am Kreuzplatz liegenden Gewerbetreibenden eingeladen waren. In einem weiteren Anliegergespräch am 20. März 2019 seien dann die Planunterlagen mit den gewünschten Änderungen aus dem ersten Anliegergespräch ergänzt, geändert und nochmals vorgestellt worden.

Auch zu einem Anwohnergespräch im Feuerwehrmagazin zum Thema „Stadtmitte II“ am 15. Mai 2019, bei dem unter anderem auch die Neugestaltung des Kreuzplatzes und die Primverdolung vorgestellt wurden, seien alle im Baustellenbereich (Hauptstraße und Kreuzplatz) liegenden Gewerbetreibenden eingeladen gewesen. Zudem seien die Vorhaben in der Mitgliederversammlung des Handels- und Gewerbevereins sowie in der Bürgerversammlung am 19. September 2019 vorgestellt worden.

Zudem, so Schmidtmann-Deniz, seien Karl Dreher und Rainer Renk „ein paar Mal“ bei Bürgermeister Schuhmacher gewesen und hätten sich persönlich informiert. In einem weiterer Termin mit Alexander und Karl Dreher hätten Schmidtmann-Deniz und Schuhmacher die Planung nochmals „umfassend“ dargelegt.

Auch Rainer Renk sei darüber informiert worden, dass seine Parkplätze mitgemacht werden, um ein einheitliches Bild in der Oberflächengestaltung zu bekommen. „Er hat in keiner der Veranstaltungen mitgeteilt, dass er das nicht will“, so Schmidtmann-Deniz, „und auch in keinem persönlichen Gespräch“.

Über den Baustellenablauf und die Zufahrtsmöglichkeiten sei ebenfalls informiert worden.

Schließlich habe die Tiefbauabteilung die Anlieger dann am 20. Januar 2020 mit einem Flyer über den Baubeginn persönlich informiert. Auf dem Flyer seien sämtliche Ansprechpartner aufgelistet. Auch auf der Homepage der Stadt Spaichingen und im Schaukasten seien diese Informationen veröffentlicht worden.