Kreissparkasse Tuttlingen spendet über 60 000 Euro

Die Kreissparkasse Tuttlingen sieht als eine ihrer Aufgaben auch die Förderung von Bildung und Sozialem, Kunst und Kultur sowie Sport und Umwelt in der Region. Nun können sich Vereine aus dem Geschäftsbereich der Direktion Spaichingen über Spenden freuen.

Möglich wird dieses Engagement unter anderem durch einen Beitrag der Sparkassenkunden, so die Kreissparkasse in ihrer Pressemitteilung: Aus über 20 000 monatlichen Sparbeiträgen in dem Ratensparprodukt „PS-Sparen und Gewinnen“ werden jeden Monat 25 Cent zurückgelegt. Im vergangenen Jahr seien auf diese Weise über 60 000 Euro zusammengekommen.

Mit diesem Betrag unterstützt die Kreissparkasse die Arbeit von über 100 sozialen Einrichtungen im Landkreis. Die Übergabe der Gelder erfolgt in den fünf Direktionen der Kreissparkasse: Tuttlingen, Spaichingen, Trossingen, Mühlheim und Gosheim.

Für die Direktion Spaichingen überreichte Direktor Früh einen Gesamtbetrag von 11 000 Euro. In der Spendenaktion der Kreissparkasse aus dem Produkt „PS-Sparen und Gewinnen“ werden im jährlichen Wechsel die musischen Vereine und kulturellen Einrichtungen, die Kindergärten und sozialen Einrichtungen sowie die Sportvereine berücksichtigt.