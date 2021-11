Kreissparkasse investiert knappe Million Euro in die Spaichinger Direktion

Nach fünfmonatiger Umbauzeit ist das Direktionsgebäude der Kreissparkasse in Spaichingen grundlegend modernisiert worden. Die Kunden erwarte nun ein barrierefreier Zugang, so die Kreissparkasse in einer Pressmitteilung, neue Beratungsräume und ein offener Servicebereich sowie neue SB-Geräte für Bargeldein- und -auszahlungen rund um die Uhr.

„Ich freue mich sehr, dass die Kreissparkasse, neben dem Umbau der Geschäftsstelle auf dem Marktplatz Ende 2019, auch hier in der Hauptstraße nochmals investiert hat. In Zeiten, in denen viele Bankfilialen schließen und sich zum Teil ganz aus ländlichen Regionen zurückziehen, ist dies keine Selbstverständlichkeit“, wird Bürgermeister Markus Hugger in der Pressemitteilung zitiert.

Die Kreissparkasse verfügt in der Region Spaichingen nach eigenen Angaben über einen Marktanteil von über 60 Prozent bei privaten Kunden. Darüber hinaus hätten über zwei Drittel der Unternehmen und Betriebe eine Kontoverbindung zur Sparkasse vor Ort.

Bargeld über Automaten

Auszahlungen werden zukünftig über die Geldautomaten ausgeführt, die in Sichtweite der Mitarbeiter stehen – entweder mit der eigenen Sparkassen-Card oder mit einer Auszahlkarte, die speziell für jede Auszahlung geladen wird. Die Mitarbeiter haben dabei keinen direkten Zugriff auf Bargeld. Die persönliche Beratung der Kunden erfolgt in diskreten Beratungsräumen, die mit modernster Technik ausgestattet seien.

Der Regionalleiter

Verantwortlich für das Team in der Direktion Spaichingen und das Privatkundengeschäft in der Region Spaichingen ist weiterhin Regionalleiter Harald Betsch.

Zur Eröffnung hält die Kreissparkasse eine kleine Überraschung bereit. Die ersten Besucher*innen erhalten als Aufmerksamkeit ein kleines Eröffnungsgeschenk.

Neben der Modernisierung der Direktion in Spaichingen realisiert die Kreissparkasse derzeit zusätzlich noch einen Neubau ihrer Geschäftsstelle in Aldingen mit einem Investitionsvolumen von knapp 1,5 Millionen Euro, teilt das Bankunternehmen weiter mit. Dabei wird die neue Geschäftsstelle in das Neubauprojekt der Gemeinde Aldingen zur „neuen Stadtmitte“ integriert.