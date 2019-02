Kreisseniorenunion wehrt sich gegen Klinikschließung

Roland Ströbele und mehrere Vorstandsmitglieder der Seniorenunion des Landkreises richten einen eindringlichen Appell an die Mitglieder des Kreistages. Im letzten Kreistagswahlkampf vor fünf Jahren hätten sich sämtliche Parteien – einschließlich der Freien Wähler- unisono für Ausbau und Erhalt des Klinikums in Spaichingen ausgesprochen“, betont der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende Anton Stier in der Stellungnahme. Das damals vorgelegte „Solidaris-Gutachten“ habe eindeutig empfohlen, dass zum Erhalt beider Kliniken im Landkreis auch beide Standorte zu stärken seien. „Wir sind überzeugt, dass sich das Tuttlinger Krankenhaus – ohne die Spaichinger Klinik – nicht in kommunaler Trägerschaft halten lässt.“

Die Argumentation von Dr. Albrecht Dapp bringe es exakt auf den Punkt, sagen Roland Ströbele, Vorsitzender der CDU-Seniorenunion des Landkreises, Beisitzer Anton Stier, Gerhard Klöck und Josef Dorn sowie Pressesprecher Franz Dreher: „Gute Altersmedizin ist nicht an einen Ort gebunden, sondern lebt vor allem vom behandelnden Team und der gelebten geriatrischen Haltung und Philosophie“. Diesen Standpunkt müsse man unterstützen, zumal etliche Argumente für den Erhalt der bewährten Geriatrie in Spaichingen sprächen, so die eindeutig bessere Zufahrts- und Besuchsmöglichkeit für die Patienten und ihre Angehörigen, ein speziell ausgebildetes Team, welches „eine fachlich- und menschlich hervorragende Arbeit“ leiste. Schließlich sei gerade diese, auch künftig sehr wichtige Abteilung für die wirtschaftliche und strukturelle Stabilisierung des Standorts bedeutsam. Im Übrigen, betont Ströbele, könnten die Mittel, welche in Tuttlingen für die notwendigen Verbesserungen benötigt würden, „in Spaichingen noch besser angelegt werden. Zum Beispiel für die Vermehrung von Pflegekräften, damit diese noch mehr Zeit für die Zuwendung für die Alterspatienten haben.“

Die Unterzeichner des Appells hoffen, „dass sich alle Kreistagsmitglieder ihrer Verantwortung für die medizinische Versorgung des gesamten Landkreises bewusst sind und sich nicht von rein finanziellen Gesichtspunkten leiten lassen“. Der Antrag des CDU-Stadtverbands Spaichingen, dass der Kreistag am 7. März noch nicht über die künftige Struktur der Kliniken Tuttlingen-Spaichingen abstimmen soll, wird als sinnvoll erachtet, denn erst nach einem fundierten Gutachten, welches sämtliche Aspekte berücksichtige, sei eine so weitreichende Entscheidung zu verantworten. „Eine wohnortnahe Notfallversorgung kann schließlich Menschenleben retten.“