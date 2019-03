Kreisrätin Marianne Epple kritisiert Zeitungskommentar

Die Kreisrätin der Offenen Grünen Liste, Marianne Epple, kritisiert unseren Kommentar „Gutachten: eine echte Chance“ vom 9. März.

Sie schreibt: „Zuerst sollten Sie mit dem Missverständnis ,Schließung der Klinik Spaichingen’ aufräumen, da dies unwahr ist und unnötige Emotionen hervorruft.“ Sie stimme zu, dass Emotionalität ein Teil des Menschheitsüberlebens sei, wie geschrieben, „jedoch wenn der Verstand in Verbindung dazu nicht funktioniert, ist der Sache überhaupt nicht gedient“.

„Den Antrag der CDU sehe ich nicht als mutig an, da es aufgrund der kommenden Wahlen äußerst komfortabel ist, sich hinter einem Gutachten zu verschanzen, und dann die Entscheidungen an den neuen Kreisrat abdrückt, obwohl dieser nicht so intensiv in der Materie drin ist. Das gehört eben auch zur Aufgabe eines Mandatsträgers - Kante zu zeigen.“

Der Kommentar unterstelle allen politischen Beteiligten guten Willen, „glauben Sie eigentlich, dass die restlichen Kreisräte/innen, die dem CDU-Antrag auf Verschiebung der Entscheidungen nicht zugestimmt haben, die Verlegung der betreffenden Abteilungen von Spaichingen nach Tuttlingen aus Jux und Tollerei betreiben? Hier gibt es bereits eine Basis von Daten und Fakten, die uns dazu bewegt haben. Es geht uns um den gesamten Landkreis, um alle Kreisbewohner/Innen, dass eine – in der Zeit des Kliniksterbens – absolut gute Versorgung vorherrscht.“

Auch beheimate der Landkreis Tuttlingen Randgemeinden, welche nicht in der Komfortsituation seien, in der Nähe von 20 Kilometern das Krankenhaus zu erreichen.

„Sie erklären allen Lesern die Worte rational/irrational, emotional/emotionslos, bitte erklären Sie mir, was das Wort Objektivität für Sie bedeutet, die ich in dieser Angelegenheit doch sehr bei Ihnen vermisse. Hoffen wir mal, dass nach Vorliegen des Gutachtens kein Kommentar „Außer Spesen nichts gewesen“ Ihrerseits erscheint.“