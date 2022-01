Kreis-Impfstation bietet weiterhin dienstags Termine

Weil die vergangenen Impfaktionen – auch die im neuen Jahr – sehr gut angenommen worden sind, wird das Impfteam der Kreis-Impfstation mit Bernhard Flad an folgenden Dienstagen weiter impfen: 11. Januar, 18. Januar, 25. Januar, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr.

Ob dann weiter geimpft wird, entscheidet sich am 25. Januar, wenn die Stadt die Resonanz einschätzen kann. Geimpft wird in der Alten Turnhalle in Spaichingen, Hauptstraße 139. Verimpft werden die MRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna sowie die Vektor-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson, so die Stadt.