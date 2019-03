Krebs reißt vier Kindern die Mutter weg

Es ist, als ob sich die Erde auftut und alle Träume verschluckt. Ludmila Springer hat den Kampf gegen den Krebs verloren. An Heiligabend stirbt sie im Hospiz, 43-jährig, acht Jahre, nachdem sie zum ersten Mal den Brustkrebs entdeckt hatte. Vier Kinder muss sie zurück lassen und ihren Mann Anton. Er wirkt wie verloren.

Sie haben alles gemacht und hart gearbeitet, um sich ein Leben aufzubauen. Ludmila kam 1995 aus Kirgistan als junge Frau nach Deutschland, ihr Vater blieb in Russland. Und dort lernte sie ihren Anton kennen, dessen Vater ein Nachbar von Ludmilas Vater ist. 2004 zog er zu ihr nach Deutschland, machte einen Sprachkurs und arbeitete. Seit jetzt zehn Jahren ist er bei Hommel und Keller in Aldingen als Ofenbediener beschäftigt.

Am Eigenheim gewerkelt

Nach und nach werden die Kinder geboren, Maria, Katharina, Sofia und Robert, heute 13, 11, 9 und 8 Jahre alt. Die Eltern arbeiten hart, sparen, Ludmila arbeitet bei Lidl in Teilzeit. Auch Anton hat immer einen Nebenjob. Als klar ist, sie wollen mit den vier Kindern nicht mehr in Miete wohnen, sondern bauen, sucht er sich einen Nebenjob auf dem Bau. So lernt er die Techniken.

Acht Monate dauert der Rohbau, dann arbeitet Anton Springer fast ein Jahr selbst, meist alleine. Und gerade, als der Einzug ansteht, der Schlag: Metastasen sind zurück, der besiegt geglaubte Krebs hat die junge Mutter im Griff. Sie kämpft fast ein Jahr, es ist aussichtslos. Das Pflegebett ist abgebaut, das große Wohnzimmer seltsam leer.

Das Haus ist noch nicht ganz fertig, die Außenanlagen fehlen noch komplett. Und die, die die Familie zusammenhielt, die alles organisierte und den ganzen Papierkram erledigte, die sich um die Kinder kümmerte, ist nicht mehr da. Es ist, als ob die Familie auf einer Seite der Wippe steht – und die andere ist leer.

Plötzlich alleinerziehender Vater

Auf dem Küchentisch liegen stapelweise Papiere. Rechnungen von Kliniken, sehr vielen Medikamenten, der Beerdigung und viel mehr. Kindergeld, Versicherungen, alles lief auf Ludmila. Auch wegen der Sprache, die er gut, aber nicht so gut wie Ludmila beherrscht. Anton Springer arbeitete auf dem Bau und auf seiner Arbeit. Das waren seine Pflichten. Jetzt ist er ein alleinerziehender Vater vierer Kinder, und weiß manchmal nicht, wie er alles bewältigen soll. Und: „Wir müssen sparen, dürfen nur das Notwendigste kaufen, ständig kommen neue Rechnungen.“

Der Familie stehen Verwandte zur Seite, die Oma kommt morgens, damit die Kinder frühstücken und zur Schule gehen. Der Vater ist da schon aus dem Haus. Er ist dankbar, dass ihn sein Chef jetzt nur noch auf die Frühschicht gesetzt hat und nicht in allen drei Schichten einplant. Er muss ja zuhause sein, wenn die Kinder aus der Schule kommen.

Auch die Schwägerin hilft und Monika Koch-Reisbeck, die die Kinder vom Handballtraining kennt. Wichtig ist diese Unterstützung und auch Beratung, denn es stehen Entscheidungen an über weiterführende Schulen, Elternsprechtage und vieles mehr. Zweimal pro Woche kommen zwei Frauen, um mit den Kindern zu spielen, von denen jedes seinen eigenen tiefen Kummer hat. Es übersteigt manchmal die Kraft des Vaters, dies auch noch aufzufangen. Aber die Familie hält fest zusammen. Und ein liebes Wort in der Schule, Geduld für die verletzten Kinderseelen und Freundlichkeit, das brauchen die Kinder.

Handball, Tanzclub und lernen, lernen, lernen

Es ist ganz im Sinne der Mutter, dass Anton Springer versucht, so gut wie möglich die gewohnten Strukturen aufrecht zu erhalten. Das hilft trauernden Kindern, die ihre Gefühle ja ganz anders ausdrücken als Erwachsene - oder sie in sich hineinfressen. Musikinstrumente und Handball, im Tanzclub trainieren, das soll trotz allen organisatorischen Aufwands bleiben. Nur das Schwimmen haben sie aufgegeben. Und natürlich „lernen, lernen, lernen“, so Anton, das war auch der Mutter wichtig.

Direkt nach Weihnachten sind viele in Spaichingen fassungslos über den Tod der vierfachen Mutter. „Es war eine so unsagbar liebe und sympathische Frau“, sagt Monika Koch-Reisbeck.

Nahe beim Fenster, der Himmel direkt dahinter, steht ein Schwarzweißfoto mit einer schwarzen Binde. Mit einer warmen, liebevollen und ruhigen Ausstrahlung blickt Ludmilla Springer auf ihren Mann und ihre vier Kinder.