Krankenschwester, Graphikdesignerin und neuerdings Citymanagerin: So startet Vera Storz in Spaichingen durch

Hermann Früh zur Lage in Spaichigen

Zur gegenwärtigen Corona bedingten Lage in Spaichingen hatte sich Hermann Früh, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins, in einem Mitgliederbrief geäußert und darin die Coronahilfen kritisiert (wir berichteten). Auf unsere Nachfrage erklärt Früh, dass er von niemandem wisse, der sagt „Ich höre morgen auf.“ Früh gibt aber zu bedenken, dass sein Bild nicht komplett ist. „Die Not ist schon groß“, so Früh. Er wundere sich, wie der Einzelhandel in Spaichingen teilweise noch durchhalte. Auch der Gastronomie gelinge es, sich irgendwie über Wasser zu halten.

Ihm fehle der unkomplizierte Austausch mit den Mitgliedern des GHV, weshalb er versuchen werde, häufiger in Kontakt zu treten, beispielsweise mittels eines Mitgliederbriefs.