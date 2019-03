Der Spaichinger Heilpraktiker Helmuth Gruner gibt unseren Lesern jede Woche Gesundheitstipps. Heute: Rosenwurz, Teil zwei. Der bietet viele Rezepte.

Tee

Einen Teelöffel getrocknete Wurzel mit ¼ l kaltem Wasser bis zum Siedepunkt erhitzen, aber nicht kochen, 10-15 min. ziehen lassen, abseihen und trinken. Frische Wurzel oder getrocknete oder frische Blätter übergießt man mit heißem, nicht mehr kochendem Wasser und lässt diesen Sud ebenfalls 10 min ziehen.

Rosenwurz-Wein

100g r. zerkleinerte getrocknete oder frische Rosenwurz und einige frische Blättchen und Blüten in eine Weinflasche füllen. Biologisch erzeugten Weißwein darüber gießen, bis die 0,75l Flasche voll ist. Verkorken und bei Zimmertemperatur etwa 3-4 Wochen stehen lassen. Dann täglich ein Schnapsgläschen voll vor den Mahlzeiten einnehmen. Abseihen ist in diesem Fall nicht nötig.

Als Aufbautrunk für ältere Menschen kann man noch eine Ginseng-Wurzel zufügen, die ebenfalls in der Flasche bleibt. So nutzt man die Eigenschaften beider stärkenden Heilpflanzen und hat ein Kraft-Elixier für das Gehirn.

Rosenwurz-Extrakt

100gr. frische, fein zerhackte (Mixer) Rosenwurz in eine Porzellan- oder Glasschüssel geben. 300 gr. feinen Kristallzucker in 400 ml lauwarmem Wasser auflösen. Dann über die Kräuter gießen. ½ Teelöffel Zitronensäure darunter rühren. Die Schüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und bei Zimmertemperatur zwei Tage stehen lassen. Immer wieder umrühren. Durch ein Tuch filtern und die Flüssigkeit auf 70 Grad erwärmen. Bitte nicht wärmer! Dann in kleine, saubere Fläschchen füllen. Zwei Teelöffel täglich in ein Glas Wasser geben und als Morgengetränk über längere Zeit einnehmen. Dies unterstützt das Immunsystem, verbessert die Merkfähigkeit und macht leistungsfähiger. Der Extrakt passt auch in einen Joghurt oder Kefir.

In Skandinavien verwendet man den Extrakt der Rosenwurz in Milchgetränken, z. B. in Kefir oder Joghurt, und führt sich so den „Ginseng des Nordens“ zu. Traditionell ist Rosenwurz ein Heilmittel der Lappen und der sibirischen Bauern. Die goldene Wurzel wurde von den Schamanen Sibiriens über Jahrhunderte hinweg verwendet, um den von schlechten Wettereinflüssen schwer geschädigten Menschen das Leben erträglicher zu machen. Gerade in Russland ist die Erforschung dieser Pflanze auf dem höchsten Stand.

Rhodiola steht in der Zwischenzeit auch bei uns im Ruf, das bessere „Viagra“ zu sein, weil die Pflanze die Durchblutung des Gehirns und der Muskeln steigert, und auch die Protein-Synthese erhöht. Trotz der außergewöhnlichen pharmakologischen Eigenschaften setzt sich die Rosenwurz in Mitteleuropa nur langsam durch. Sie ist eine der wichtigen „neuen“ Heiler für eine veränderte Welt, in welcher der menschliche Organismus Schwierigkeiten hat, sich den rasant verändernden Umweltbedingungen anzupassen und dabei gesund zu bleiben.

Magisches und Mystisches

In Russland und Skandinavien ist diese Pflanze als Heilkraut bereits seit dem Altertum bekannt und in Anwendung. Die Wikinger schätzten ihre stärkende Wirkung vor allem vor dem Kampf. Die goldene Wurzel machte hellwach. Die Wikinger sagten der Wurzel aber auch magische Fruchtbarkeitskräfte nach und schützen sich damit auch vor Erkältungen. Die weiblichen Mitglieder des Clans suchten die Rosenwurz wegen ihres Duftes.