Krabbelkurs zur Schulung der Körperwahrnehmung

Die Katholische Erwachsenenbildung bietet ab Dienstag, 8. November, einen sechsteiligen Kurs (jeweils von 9 bis 10 Uhr) unter Leitung der Physiotherapeutin Berit Benkert-Utz in der Hebammenpraxis Katharina Uhl, Deilinger Str. 1 in Spaichingen an. In diesem Kurs bekommen Eltern Anregungen für die sensomotorische Förderung ihres Kindes auf spielerische Art. Während die Krabbelkinder ihren Erfahrungsschatz in Bezug auf Körperwahrnehmung und Körperkräftigung z.B. im Krabbelparcours und in Materialbädern erweitern, erhalten die Eltern Infomationen über die Hintergründe des Entwicklungsschritts „Krabbeln“ und die Effekte auf die folgenden Entwicklungsschritte. Weitere Kursinhalte sind das Thema „Tragen“, Spielzeug, Schuhe und Griffe aus der Fußreflextherapie. Selbstverständlich ist Zeit und Raum für Fragen und den Austausch untereinander.