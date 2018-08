Kräuter und Blumen zu Ehren Marias

Alte Bräuche zu erhalten ist eines der Ziele des Geschichts- und Heimatvereins Frittlingen. Und so binden die Frauen des Vereins zusammen mit Helferinnen seit Jahren zahlreiche Kräuter- oder Weihbuscheln, wie sie in Frittlingen genannt werden, die dann zu Maria Himmelfahrt am 15. August in der Kirche geweiht werden.

Anschließend werden die Weihbuscheln dann an die Gottesdienstteilnehmer verteilt. Am Dienstag wurden Im Vorfeld wieder in mehreren Gärten Getreide, Blumen und Kräuter, wie Salbei, Rosmarin Thymian, Lavendel, Ysop, Koriander Liebstöckel und anders, sowie Zwiebeln und Möhren gesammelt und anschließend im Garten von Eleonore Gassner zu bunten Sträußen gebunden.

Über 50 solche Weihbuscheln waren gebunden, bis das Material verbraucht war. In Körben wurden sie in die Kirche gebracht, wo sie im Anschluss an den Gottesdienst geweiht und dann bei den Besuchern reißenden Absatz fanden, so dass am Ende keine einzige mehr übrig blieb.