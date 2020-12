Auch in Spaichingen wird es am 23. und 24. Dezember eine von insgesamt etwa 150 Test-Stationen für kostenlose Corona-Schnelltests in Baden-Württemberg geben. Es befindet sich am Berufschulzentrum an der Alleenstraße. Die Teststation ist am Mittwoch, 23. Dezember, von 9 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

„Wir wollen mit der Aktion erreichen, dass kein Mensch das Weihnachtsfest ein-sam und alleine verbringen muss“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Donnerstag, 17. Dezember, in Stuttgart.

Ziel der Aktion „Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!" ist es, ein möglichst sicheres Weihnachtsfest für besonders gefährdete Personengruppen zu ermöglichen. Zudem soll die Bevölkerung für den Schutz besonders gefährdeter Gruppen vor dem Coronavirus sensibilisiert werden. Das Angebot richtet sich so-mit in erster Linie an Angehörige von Risikogruppen wie etwa Großeltern und Personen mit Vorerkrankungen.