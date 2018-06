Kostenlos sein Elektrofahrzeug aufladen

Ein neuer Blitzer auf dem Balgheimer Marienplatz? Ein Parkscheinautomat? Nein, die futuristisch aussehende Säule, die seit Dienstagabend, 17.30 Uhr, in Betrieb ist, ist eine „intelligente Lampe“. Auf Englisch: „smart light“, kurz „Smight“. Die LED-Lampe bietet als erste im Kreis Tuttlingen einen besonderen Service: E-Bike-Fahrer und Elektroautonutzer können dort ihr Fahrzeug aufladen, und zwar kostenlos. Und: Es gibt jetzt dort kostenloses öffentliches W-lan. Das bedeutet, nach Anmeldung können sich alle übers Handy ins Internet einwählen.

Beim Rentamt hätte sowieso eine Lampe aufgestellt werden müssen, sagt Bürgermeister Helmut Götz auf Anfrage dieser Zeitung. Er habe von der Möglichkeit einer solchen Kombination mit einer Ladestation plus ein paar Extras in einem Prospekt gelesen und das im Gemeinderat angeregt. Denn in Balgheim kreuzen sich verschiedene Radwege. Und obwohl ein Ladevorgang eine gewisse Zeit dauert, könnte doch jemand, der noch den Aufstieg auf die Alb vor sich hat, mit der Schnellladefunktion den letzten Schub bekommen.

Extras an der Station sind zum Beispiel, dass während des Ladens die Temperatur, die Lautstärke, die Feinstaubbelastung und Luftdruck gemessen und angezeigt werden.

Gekostet hat das Ganze etwa doppelt so viel wie eine normale Leuchte. Insgesamt rund 10 000 Euro, informiert Götz. Für den besonderen Service hat Balgheim also rund 5000 Euro drauf gelegt. Denn einen Stromanschluss, Tiefenbohrungen, Installationen und anderes wären ohnehin angefallen, sagt Götz. Übrigens: Bereits am späten Dienstagabend, als Götz noch einmal kurz ins Rathaus ging, lud bereits der erste Nutzer sein Auto auf.

Noch ist nicht alles perfekt: Zum Beispiel lässt sich bei Sonneneinstrahlung das Display fast nicht lesen. Auch ist die Beschreibung noch falsch: Die Rede ist momentan von einer speziellen Karte, die nötig sei. Das zu korrigieren auf alle Chipkarten, habe die Netze-BW in nächster Zeit vor. Einen Pferdefuß hat die Sache aber doch: In Sicht-Nähe gibt es keine Sitzgelegenheit. „Am besten wäre es, wenn hier eine Gaststätte wäre, lacht Helmut Gessler (73), mit seiner Frau Anita begeisterter E-Bike-Fahrer. Seit sechs Jahren nutzen die beiden sportlichen Rentner ihr Elektro-unterstütztes Rad.

So funktioniert „Smight“: Wer sein Rad oder sein Auto laden will, muss eine mit einem Chip versehene Karte vor ein Lesefeld halten. Dies kann eine Scheckkarte, ein Personalausweis, eine Krankenkassenkarte oder ähnliches sein. Laut Netze-BW würden 95 Prozent aller mit einem Chip ausgestatteten Karten funktionieren. Das Registrieren ist deshalb vorgeschrieben, damit bei irgendeiner Art von Schindluder der Nutzer festgestellt werden kann. Übrigens wird auch die Ladezeit festgehalten. Auch in das W-lan muss man sich erst einloggen und die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Was Balgheim besonders wichtig gewesen sei: Wenn jemand etwa eine Straftat androht und so Einsätze ausgelöst werden, muss nicht Balgheim haften, sondern die so genannte „Störerhaftung“ hat die Netze-BW, die auch den Betrieb überwacht. Die Daten würden aber nur geöffnet und ausgewertet, wenn tatsächlich ein Missbrauchsfall eingetroffen ist, sagt Götz. Der Datenschutz sei also gewährleistet.

Mit ihrer Station sind die Balgheimer Vorreiter im Landkreis Tuttlingen. So eine Säule gibt es sonst nirgendwo.

Als erste Gemeinde im Landkreis Tuttlingen besitzt die Gemeinde Balgheim eine Smight-Station. Die intelligente Straßenbeleuchtung ist nicht nur als Lichtspender an ihrem Platz - sie kann noch vieles mehr.