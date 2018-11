Petra Heini geborene Wellhäußer ist Mitglied der Kirchenband Sempre tu, die am Sonntag, 18. November, um 17.30 Uhr ein Benefizkonzert auf dem Dreifaltigkeitsberg gibt. Sie lebt in Kappel bei Niedereschach. Dass sie sich mit ihrer Kirchenband in Spaichingen engagiert, hat einen bestimmten Grund: Das Palliativnetz hat 2016 ihren sterbenden Vater Alfred begleitet.

Petra Heini spielt Querflöte in der Kirchenband. Ihr Vater, der Spaichinger Alfred Wellhäußer, ist vielen bekannt durch seine Leidenschaft zur Handorgelmusik. Er war auch immer beim Jahrgang 1939 dabei. Als er starb beziehungsweise im Sterbeprozess war, war die Tochter sehr dankbar über die Unterstützung durch das Palliativnetz. Das ist spezielle medizinisch-fachliche Begleitung in dieser speziellen Phase zuhause.

Mit dem Palliativnetz fühle man sich als Angehöriger sicher aufgehoben, die Versorgung durch Notfallmedikation und 24-Stunden-Erreichbarkeit entlasteten die Angehörigen in dieser existenziellen Phase.

„Die Herzlichkeit und wertvolle Begleitung durch das Palliativnetz wirkt in mir heute noch nach“, sagt Petra Heini. „Ich bin für diese wertvolle Arbeit heute noch dankbar“, sagt sie. Das sei auch der Grund für das Benefizkonzert.

Petra Heini ist in Spaichingen geboren und aufgewachsen. Weil ihr Mann aus Kappel ist, zog sie dort hin, hatte aber dort auch schon Verwandtschaft. Sie hält die Verbindung nicht nur aus familiären Gründen, sondern auch wegen der Heimat selbst. „Jedes Jahr am Schmotzigen mache ich einen so genannten Heimaturlaub, es gibt nirgends einen tolleren Schmotzigen als in Spaichingen“, sagt sie.