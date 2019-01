Konzert in der Klinik-Kapelle - Von fast opernhaft bis sensibel zurückhaltend

Die Ankündigung unter dem Motto „Nacht, Märchen und Träume“ hat nicht zu viel versprochen: Die aparte Mezzosopranistin Florence Awotula aus Villingen-Schwenningen, der bei Kultur & Klinik schon bekannte neuseeländische Cellist Martin Roberts, die chinesische Pianistin Yinong Wang und der ebenfalls bestens bekannte langjährige Korrepetitor der Musikhochschule Trossingen, Dieter Sum, haben die hingerissenen Zuhörer in der vollbesetzten Kapelle des Gesundheitszentrums Spaichingen in eine musikalische Traumwelt entführt.

Florence Awotula singt vielseitig

Das Programm wurde zu einer Begegnung der besonderen Art mit wunderschönen, teils auch spritzig-kecken, teils schaurigen und insgesamt wenig bekannten Kunstliedern der Romantik, einem Ausflug in die Wiener Klassik und einem Bogen vom Expressionismus bis hin zum Broadway. Florence Awotula interpretierte mit warmer, gefühlvoller Stimme in großer Bandbreite, mal kraftvoll, fast opernhaft, mal sensibel zurückhaltend.

Sie wurde so dem Charakter der unterschiedlichen Lieder meisterhaft gerecht. Martin Roberts am Violoncello, dem Instrument also, von dem man sagt, dass es der menschlichen Stimme am nächsten komme, ergänzte dies kongenial. Und beide wurden ebenso stimmig wie einfühlsam von den Pianisten begleitet. Studierende und Lehrende der Musikhochschule Trossingen ließen die begründeten Sorgen der Zuhörer über die Zukunft der Konzertreihe in der Spaichinger Klinikkapelle eine verzauberte Stunde lang vergessen.