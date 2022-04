Konfirmationsjubilare tauschen Erinnerungen aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. März vor 50 Jahren feierten sie gemeinsam das Fest der Konfirmation in der Christuskirche in Wehingen. Drei Wochen nach dem eigentlichen Jubeltag trafen sich fünf von ihnen wieder, um am selben Ort das Fest der Goldenen Konfirmation zu feiern. Beim Wiedersehen der Jubilarinnen und des Jubilars, teils nach vielen Jahren, wurden vor dem Gottesdienst Fotos angeschaut und Erinnerungen ausgetauscht.

Pfarrer Roger Autenrieth konfirmierte damals 20 Jugendliche. Er sei sehr darauf bedacht gewesen, dass sie alle ihre Konfi-Sprüche perfekt auswendig konnten, erinnern sie sich schmunzelnd. Pfarrerin Dorothee Kommer ging in ihrer Predigt auf die ungewissen schwierigen Zeiten ein. Im Jahr der Konfirmation 1972 war die Zeit des kalten Krieges und des RAF-Terrors. Heute mache uns vor allem der Krieg in der Ukraine Angst. Wir blickten sorgenvoll in die Zukunft. Es gäbe Zeiten, da sei es einfach, beim christlichen Glauben zu bleiben. In manchen Zeiten aber sei es jeden Tag eine neue Herausforderung. Doch sprach sie auch von Dingen, die uns in ungewissen Zeiten getragen haben. Von Menschen, die zu uns gehalten haben, von guten Erfahrungen, von Anstrengungen die sich gelohnt haben und von Erfahrungen mit dem Glauben, die uns spüren ließen: wir sind nicht alleine.

Am Altar überreichte Pfarrerin folgenden Jubilarinnen und dem Jubilar die Konfirmantenurkunde: Elisabeth Narr, Ramona Narr, Uwe Schön (alle aus Gosheim), Sylvia Volz (Wehingen) und Gudrun Marquart (Reichenbach).