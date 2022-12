Kolpingsfamilie verkauft Christbäume

Schon zum vierten Mal organisiert die Kolpingsfamilie Spaichingen einen Christbaumverkauf. Doch anders als in den vergangenen beiden Jahren findet dieser wieder vor Ort statt. So findet der offene Verkauf am Samstag, 10. Dezember, ab 11 Uhr am Edith-Stein-Haus mit der Jugendkapelle der Stadtkapelle Spaichingen statt. Der Preis für einen kleinen Baum (150-180 cm) beläuft sich auch in diesem Jahr auf 28 Euro, der Preis für einen großen Baum (180-230 cm) auf 35 Euro. Ein Teil des Erlöses kommt einem wohltätigen Zweck zugute.

Der Jugendchor der Kirchengemeinde „Swingingpool“ bietet zum Verkauf Glühwein, Punsch, Waffeln und heiße Würste. Garantiert werden hochwertige Nordmanntannen aus dem Schwarzwald, die frei von Pestiziden sind.