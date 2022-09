Kolpingsfamilie Spaichingen besucht Christbaumkulturen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei einem ganztägigen Ausflug in den Schwarzwald besuchte die Kolpingsfamilie Spaichingen am dritten Septembersonntag verschiedene Christbaumkulturen, von welchen der Kolping seine jährlichen Weihnachtsbäume bezieht.

Dabei nahmen etwa 50 Interessierte an der Ausfahrt teil. Neben dem Besuch der Kulturen, welche unter anderem mit Traktorgespanne angefahren wurden, kam vor allem auch das Kulinarische nicht zu kurz. So gab es auf der Bushinfahrt ein ausgiebiges Frühstücksbuffet im Mäx Bistro in Dunningen, während am Ende des Ausfluges ein zünftiges Bauernvesper kredenzt wurde.

Neben der Kulinarik standen aber auch der gesellige Austausch und natürlich vor allem die Christbäume im Vordergrund. Hierbei erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so einiges über die pestizidfreie Pflanzung, Aufzucht sowie Düngung der Bäume und man konnte sich von deren Qualität überzeugen.

Dies kann in Bälde auch die Allgemeinheit tun, denn auch in diesem Jahr organisiert die Kolpingsfamilie wieder einen Christbaumverkauf. Dieser wird am Samstag, 10. Dezember, durchgeführt. Über den genauen Ablauf dieses Verkaufes wird der Kolping dann noch rechtzeitig informieren.