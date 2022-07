Kolpingsfamilie lädt zu Bezirkswallfahrt ein

Wie bereits bei der Kolping-Bezirksmaiandacht auf dem Dreifaltigkeitsberg angekündigt, lädt die Kolpingfamilie Spaichingen ihre Mitglieder dazu ein, an der Kolping-Bezirkswallfahrt nach Überlingen am Mittwoch, 20. Juli, teilzunehmen. Nach der coronabedingten Pause soll nach drei Jahren wieder gemeinsam diese Wallfahrt begangen werden.

So sieht das Programm aus: Ab etwa 8 Uhr Fahrt mit einem Reisebus der Firma Echle aus Mariazell nach Überlingen (die genauen Zustiege werden nach der Anmeldung bekannt gegeben); 10.30 Uhr Gottesdienst im Münster mit Bezirkspräses Thomas Brehm, anschließend kleine Münsterführung; 12 bis 13.45 Uhr Zeit zur freien Verfügung in Überlingen; 14 Uhr Stadtführung „Historische Altstadt“; 17.30 Uhr Abendessen a la carte im Haldenhof (Selbstzahler); ca. 21 Uhr Rückkehr. Die Fahrt wird begleitet von Kolpingfreund Hubert Nagel aus Lauterbach. Für die Bezirkswallfahrt wird eine Eigenbeteiligung in Höhe von 20 Euro pro Person im Bus eingesammelt. Hierin enthalten sind die Busfahrt sowie die Kosten für die Führungen.

Anmeldungen zur Bezirkswallfahrt bitte bis zum 16. Juli bei Hubert Nagel, Kirchplatz 4, 78730 Lauterbach E-Mail: nagel-hubert21@t-online.de; Telefon: 07422/4316.