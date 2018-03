Kolpingsfamilie gestaltet Stadtleben aktiv mit

Bei der Generalversammlung der Spaichinger Kolpingsfamilie am Samstagabend ist eines deutlich geworden: Der Verein spielt eine nicht unbedeutende gesellschaftliche Rolle – sowohl im städtischen Leben als auch im Gemeinwohl. Zudem gab es drei personelle Änderungen innerhalb des Ausschusses.

Während dieser mit Christine Pfeifer und Jochen Merkt zwei Neuzugänge zu verzeichnen hat, verlässt Markus Zimmer den Ausschuss nach etlichen Jahren. Vorsitzender Michael Wientges bedankte sich bei diesem nicht nur für seine Arbeit, sondern bezeichnete ihn sogar als „sehr inspirativ in seinem Tun und seinen Ideen“. Neben der einstimmigen Wahl von Pfeifer und Merkt wurden ihre künftigen Ausschussmitglieder Dunja Braun, Andreas Hauser, Rolf Koringer, Dirk Steinhauser und Wolfgang Widmann ebenfalls einstimmig für ein weiteres Jahr bestätigt.

Vor der Wahlzeremonie gab es die Jahresberichte. Dabei wurde deutlich, dass die Kolpingsfamilie das Stadtleben aktiv mitgestaltet. So sei man nicht nur ein Bestandteil, „sondern wir bereichern es“, so Wientges. Er berichtete er von Aktivitäten wie der von Altbürgermeister Albert Teufel geleiteten Maiwanderung, vom Bergwochenende unter der Führung von Dirk Steinhauser, von dem von Christoph Schumacher organisierten Gartenfest im Juli oder der Mithilfe beim Oktoberfest der Katholischen Kirchen-gemeinde und beim Herbstkonzert der Stadtkapelle. Zudem habe man Programmabende durchgeführt, wie den Vortrag von Wolfgang Widmann am Weltgebetstag oder den Outcast-Filmabend, der von Markus Zimmerer initiiert wurde.

Als ein Highlight der Spaichinger Fasnet bezeichnete Wientges die Kolpingsfasnet, die wieder einmal ausverkauft war und sehr guten Anklang fand. „Darauf bin ich stolz“, so der Kolpingschef. Auch die von Jochen Kupferschmid organisierte Nikolausaktion wurde hervorgehoben. So habe man bei dieser über 2000 Euro gesammelt und an den eingetragenen Verein Schuhmuckl, der ja in der Primstadt und in der Umgebung hinlänglich bekannt ist, gespendet.

Allerdings war dies nicht die einzige Spende, die im vergangenen Vereinsjahr getätigt wurde, so die Pressemitteilung: Kassierer Rainer Link berichtete von insgesamt über 5000 Euro, die einem guten Zweck zugutekamen. Jochen Merkt bescheinigte Link eine saubere Führung der Kasse, die er mit Andreas Hauser geprüft hatte.

Schriftführer Peter Bockmüller berichtete über die Ausschusssitzungen und eine Klausurtagung, die man durchgeführt hatte, „um dem Verein neue Impulse zu geben, und um ihn zukunftssicher aufzustellen“. Außerdem legte er die Vereinsstruktur dar: 106 aktive Mitglieder habe man, wovon etwa ein Drittel anwesend waren.

Das Schlusswort setzte Präses Pfarrer Robert Aubele, den Wientges als ein „ganz großes Glück für unsere Kolpingsfamilie" bezeichnete. Aubele wiederum lobte die Arbeit, die die Verantwortlichen leisten würden.