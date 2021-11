Kolpingsfamilie feiert Weltgebetstag

Nach letztjähriger Coronapause konnte vergangenen Sonntag wieder der Weltgebetstag der Kolpingsfamilie Spaichingen gefeiert werden. Wolfgang Widmann präsentierte Einblicke in die Arbeit eines Kolpingwerks. In diesem Jahr war Indien an der Reihe.

Zuvor jedoch startete der Kolping-Weltgebetstag mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Danach lud der Kolping ins Edith-Stein-Haus ein, wo der 1. Vorsitzende Michael Wientges 35 Zuhörer begrüßte. Zu Beginn seiner Präsentation brachte Widmann den Anwesenden das Land Indien näher, das mit seinen 1,38 Milliarden Einwohnern das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde ist. Dies hob Widmann laut Pressemitteilung als beachtlich hervor, wenn man bedenkt, dass es in Indien im Jahr 1980 noch lediglich 698 Millionen Einwohner gab.

Dabei verdeutlichte er nicht nur die Problematik der Überbevölkerung, sondern auch das Problem der Armut vieler Bevölkerungsteile. So sei es laut Widmann „nicht nur bedenklich, dass derzeit 28 Prozent mit nur 2 Dollar am Tag auskommen müssen oder dass 36 Prozent der Analphabeten der Welt in Indien leben, sondern insbesondere, dass 34 Prozent der Kinder unterernährt sind“. Und hier kommt dann auch das dortige Kolpingwerk in Spiel, das im Jahre 1962 gegründet wurde und derzeit aus 37 500 aktiven Mitgliedern besteht. Dabei habe sich Kolping Indien zum Ziel gesetzt, auf die Bedürfnisse der benachteiligten Menschen einzugehen. Die Strategie, die dabei verfolgt werde, sei zum einen die Verbesserung der hygienischen Zustände, zum anderen aber vor allem der Ansatz der „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Bei diesem Ansatz würde man hauptsächlich Frauen unterstützen, indem diese nicht nur zum Beispiel zu Schneiderinnen ausgebildet würden, sondern auch Kredite bekämen, um damit kleine Unternehmen aufbauen zu können. Der wirtschaftliche Erfolg verschaffe diesen Frauen Selbstbewusstsein und eine gesellschaftliche Position. Manche würden sogar in Dorfparlamente gehen.

Wie dieser Ansatz genau funktioniert, wurde den Anwesenden in einem kurzen Film deutlich gemacht. Bevor diese dann noch die Möglichkeit hatten, zum gemeinsamen Mittagessen ins Gasthaus „Zu den sieben Winden“ zu gehen, beschloss Widmann seinen Vortrag mit einem Zitat Adolph Kolpings: „Nichts lehrt eindringlicher, nichts wirkt nachhaltiger als das tägliche Beispiel“.