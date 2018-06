Kolpingsfamilie erkundet das alte Spaichingen

Bei der Gässlewanderung der Kolpingsfamilie hat der frühere Heimatvereinsvorsitzende Peter Schuhmacher den Teilnehmern alte Stadtansichten gezeigt und dadurch Historisches und vor allem den Wandel der Zeit verdeutlicht. Den Mitwanderern blieb laut Pressemitteilung im Besonderen der Kreuzplatz in Erinnerung, der laut Schuhmacher „der geschichtsträchtigste Platz von Spaichingen" sei.

Hier fanden früher nicht nur Vieh- und Schweinemarkt statt, sondern er war auch Richtplatz der Stadt. Um 1700 kam es auf dem Platz zwischen Marktplatz und dem Gasthaus Kreuz sogar zu Enthauptungen.

Neben dem Kreuzplatz steuerte die Gruppe weitere geschichtsträchtige Orte an, wie das Busbahnhofsareal, wo zu NS-Zeiten drei KZ-Baracken standen - das wohl schwärzeste Kapitel in der Geschichte Spaichingens, so die Pressemitteilung.

Viel Aufmerksamkeit bekamen auch der Parkplatz am Martin-Luther-Haus, auf dem sich einst die Burger-Villa mit eigenem Tennisplatz befand, und das Wohngebiet auf Kirchwies, wo lange Zeit der Gebäudekomplex der Möbelfabrik Gustav Bühler das Stadtbild prägte. So bekam dieses Bild mit dem Abriss der Fabrik vor fast 40 Jahren nach Aussage von Schuhmacher „eine große Veränderung“.

Oft aufgesucht wurde in früheren Jahren das Areal der heutigen Maschinenfabrik. So befanden sich auf diesem Gelände der Sportplatz und das ehemalige Krankenhaus.

Neben all diesen Orten und Plätzen, welche die Geschichte Spaichingens nachhaltig geprägt hatten, wusste Schuhmacher auch über Standorte zu informieren, die zwar historisch etwas unbedeutender, aber dafür nicht weniger interessant sind: Zum Beispiel die Stelle, wo zuerst das Wirtshaus Becher und dann der Friseursalon Honer anzutreffen waren.

Außerdem verursachte Schuhmacher bei den Anwesenden einige Aha-Erlebnisse. So kamen beispielsweise an der Stelle des ehemaligen Modehauses Link oder an der Stelle der früheren Gärtnerei Illig, die später Rothweiler hieß, Erinnerungen hoch.