Kolpingsfamilie ehrt am 3. Dezember langjährige Mitglieder

Der alljährlicher Kolpinggedenktag der Kolpingsfamilie Spaichingen findet am Samstag, 3. Dezember, um 19.45 Uhr im Edith-Stein-Haus statt.

Der Kolpinggedenktag wird wieder mit einem Gottesdienst um 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Peter & Paul beginnen. Die Kolpingsfamilie freue sich sehr, so die Pressemitteilung, in diesem Zusammenhang einige verdiente, langjährige Kolpingbrüder und -schwestern zu ehren.

Wie auch in den Jahren zuvor, sind auch die Kleinsten herzlich willkommen. Der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht haben ihr Kommen zugesagt.