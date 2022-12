Kolping spendet 5300 Euro

Dank der Erlöse aus Nikolausaktion und Christbaumverkauf hat die Kolpingsfamilie Spaichingen insgesamt 5300 Euro zu sozialen Zwecken spenden können.

Einer Pressemitteilung zufolge kamen allein bei der Nikolausaktion 3300 Euro an Spenden zusammen, welche den Klinikclowns des Schwarzwald-Baar-Klinikums zugutekamen. Laut Jochen Kupferschmid, dem Organisator der Nikolausaktion, seien die Anmeldezahlen in diesem Jahr rekordverdächtig gewesen: So besuchten am Nikolausabend neun Nikolauspaare 85 Häuser mit insgesamt 260 Kindern.

Auch mit dem Christbaumverkauf, der am dritten Adventssamstag stattfand, zeigte sich die Kolpingsfamilie hochzufrieden. So konnten laut Matthias Glückler, dem Organisator des Christbaumverkaufes, durch die Aktion 1000 Euro an den Tafelladen in Tuttlingen und 1000 Euro an den Tafelladen in Trossingen gespendet werden. Diesmal war es möglich, die Bäume sowohl online als auch am Edith-Stein-Haus zu kaufen. Musikalisch unterstützt wurde die Kolpingsfamilie bei der Verkaufsaktion durch eine kleine Abordnung der Stadtkapelle Spaichingen. Außerdem verkaufte die Jugendchorgruppe „Swinging-Pool“ Glühwein, Waffeln und heiße Würste.