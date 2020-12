Die Kolpingsfamilie Spaichen spendet aus den Erlösen ihrer Nikolaus- und ihrer Christbaum-Aktion insgesamt 3500 Euro.

Durch seine Nikolausaktion, die dieses Jahr „pandemiekonform“ durchgeführt wurde, bekam die Kolpingsfamilie Spaichingen etwa 1800 Euro an Spenden zusammen. Beim Kolping entschied man sich, den Betrag aufzurunden und 2000 Euro an den Tuttlinger Verein Phönix zu spenden. Dies ist ein gemeinnütziger Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr führte die Kolpingsfamilie Spaichingen auch in diesem Jahr wieder einen Christbaumverkauf durch. Allerdings gab es dieses Mal aufgrund der Coronapandemie keinen öffentlichen Verkauf. So lieferten elf Zweierteams die Schwarzwälder Nordmanntannen direkt vor die Haustüre. Nicht nur die Lieferung, sondern auch die Bestellung und die Bezahlung fanden kontaktlos per Internet, Telefon und Überweisung statt. Matthias Glückler, Organisator der Aktion, zeigte sich hocherfreut: „Obwohl wir in diesem Jahr nur einen Lieferservice bieten konnten, verkauften wir mit 250 Bäumen etwa fünfzig mehr als letztes Jahr. Das ist ein großer Erfolg.“

Beim Kolping entschied man sich, einen beachtlichen Teil des Verkaufs zu spenden. Während man Schwester Angela Lipp, welche in Simbabwe als Missionarin tätig ist, für ihr Wirken 1000 Euro zukommen lässt, spendet man an den Spaichinger Verein „Visions for Tanzania“ 500 Euro. Zukünftig plant man, die Aktion auszuweiten, aber vor allem hofft man, dann wieder einen Vor-Ort-Verkauf anbieten zu können.