Kolping-Fasnet: Hier findet man einen Chefarzt

Ob eines solchen Mobilisierungspotenzials dürften die anwesenden Parteipolitiker ziemlich neidisch gewesen sein: Die „Freien Christlichen Kolpingbrüder des Wientges“ (FCKW) in Orange und mit Orangen zauberten nicht nur eine eigene Gemeinderatsliste aus dem Hut, sondern begeisterten allein durch ihre Anwesenheit und die charmant-flotten Wahlkampfsprüche den ganzen Kreuzsaal.

Immer, wenn Benedikt Schmid einen Sprühstoß mit dem Zerstäuber in Richtung des Publikums richtete,(„Wir sprühen vor Lebensfreude“), hob dieses begeistert „Wahlplakate“ und skandierte „FC-KW - FC KW...“.

Kolping findet einen Chefarzt (Foto: Regina Braungart)

Als ob sie den späteren gereimten Aufruf des Präses Aubele, doch bittschön nicht zu streiten, schon vorweggenommen hätten: Diesmal war das Programm ein bisschen weniger mit frechen Spitzen gesät als sonst und es gab auch keine böse externe Rede. Aber der Charme der Kolpingsfasnet liegt sowieso vor allem in der Originalität der Protagonisten.

Schade daher, dass es diesmal keinen Filmbeitrag gab, so wie in früheren Jahren der Besuch des Dreigestirns auf dem Marktplatz oder die „May-Wanderung“ samt stärkender Einkehr bei ahnungslosen Kolpingsbrüdern und Schwestern. Trotzdem haben sich die Programmgestalter und Moderatoren – Andreas Hauser, Benedikt Schmid – und Kolpingschef Michael Wientges und Peter May als Ansager und auch all die Helfer im Hintergrund unheimlich viel Mühe gemacht und mit den schrägsten Einfällen zu Requisiten-, Bild- und Toneinspielungen so viele Hingucker und Hinhörer gezaubert, dass die Zeit bis Mitternacht mit wenigen Schunkelrunden der Zwei Hofemer blitzschnell verflog.

Andreas Hauser und Benedikt Schmid stellten höchstselbst in Verkleidung (bei einem reichten zwei Kissen unterm T-Shirt und eine Zunftratskappe) die Gemeinderatskandidaten vor – Steffen May, Wolfgang Widmann, Hubert Raible und Stefan Reuther – ehe später die „echten“ ein Tänzchen auf der Bühne wagten.

Und wieder zeichnete sich ab, dass die Kolpingbrüder die drängendsten Spaichinger Probleme lösen. Langsam schwant einem die Idee, man müsse einfach nur das ganze Jahr Fasnet machen, und hätte dann zu jeder Zeit die Krisenmanager am Start.

Der Deichelchor mit Markus Zimmerer, Michael Wientges, Steffen Wissmann, Frank Steidle, und Stefan Koringer – lauter ärztliche Koryphäen – bringen die Gesundheitsversorgung der Stadt auf Trab mit „Metzger Thai“ – der Thaimassage in der Wurstküche der Metzgerei Moosmann (die gibt es wirklich), der Flucht aus der bösen Realität ins trinkfeste Spital („Hierschbier für die Seele“) und Wunderheilungen (Nein, was eine Klabusterb(ä)eere ist, erläutern wir hier nicht!).

Pfarrer Robert Aubele lud gereimt zur Narrenmesse um 10.30 Uhr am Sonntag „Mit Halleluja und OHO“ ein. Prinz Thomas und Prinzessin Tamara gaben sich die Aufwartung ebenso wie der Narrenpräsi, und Tim Bockmüller hielt den ewig über ihre Baustellen nörgelnden Spaichingern in der Bütt den närrischen Spiegel vor.

Doch zurück zum wichtigsten Thema, der Klinik. „Schwester Andrea“ (Andi Hauser) und Dr. Justus (Benedikt Schmid) machen sich auf die Chefarztsuche mittels eines von einer hochkarätigen Jury (Dr. Müller-Wohlfahrt, dem Bergdoktor, Dr. Stefan Frank und dem Landrat). Weil Fackelwickeln und Wadenwickeln so nah beieinander liegen macht Otto Steinhauser das Rennen. Andreas Hauser (ein anderer), Otto Steinhauser und Daniela Wientges müssen Diagnosen stellen und Therapien vorschlagen. („Wie behandelt man einen Knochenbruch?“ – „Na, halt so – biegen.“).

Und nachdem Bürgermeister Schuhmacher, „König“ Rudi Hagen und Pfarrer Aubele fachgerecht eingewickelt sind, sorgen die tanzenden Männer mit Baywach (Leitung Alexandra Vogt) noch einmal für jubelnden Applaus. Sie zeigen, dass man gleichzeitig klasse tanzen und sich dabei selber auf die Schippe nehmen kann. Toll.