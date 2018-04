Kohlhaldaweible können alle Posten besetzen

Die Kohlhaldaweible Balgheim haben im Schafstall Jahresbilanz gezogen. Das bewährte Vorstandsteam wurde dabei erneut in den Ämtern bestätigt.

Vorsitzender Thomas Richter sprach über die vergangenen Aktivitäten und erinnerte an die letzte Fasnetssaison und hier insbesondere an den Schmotzigen Donnerstag in Kooperation mit dem Kindergarten St. Josef. Als Höhepunkt sprach Richter die gelungene Hallenfasnet mit Unterstützung des TSV Balgheim an. Er bedankte sich bei all den tatkräftigen Helfern und Mitwirkenden, die eine schöne Hallenfasnet für die Gäste ermöglicht haben.

Jana Winter berichtete über einen soliden Kassenbestand. Für den kulturellen Beitrag der Kohlhaldaweible in Balgheim bedankte sich der Bürgermeisterstellvertreter Jan Schneemann und erbat die einstimmig erteilte Entlastung der Vorstandschaft.

Bei den anschließenden Wahlen gab es keine Änderungen, alle Funktionäre wurden wiedergewählt. Seit zehn Jahren gehören Tine Hafner, seit 15 Jahre Lea Stäheli und seit 20 Jahren Achim Werth dem Verein an. Die Mitglieder werden im Nachhin-ein geehrt.

Über den Antrag, dass die Blusen an Abendveranstaltungen ausgezogen werden dürfen, wenn ein einheitliches Vereins-T-Shirt getragen wird, wurde abgestimmt und er wurde angenommen. Unter „Verschiedenes“ sprach man über Einladungen, eine Vatertagswanderung und über die Beschaffung neuer Vereins-T-Shirts und Fleecejacken.