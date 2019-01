Klinikum: FDP kritisiert die Kreisverwaltung

Die FDP-Gemeinderatsfraktion zeigt sich entsetzt über den Plan der Kreisverwaltung, den Klinikstandort Spaichingen zu schließen. Dieser komme aus heiterem Himmel, selbst die von der Stadt Spaichingen beauftragten Stadtentwickler der STEG hätten in ihrem Konzept die Wichtigkeit der Klinik für die Bevölkerung hervorgehoben, heißt es in einem Schreiben der FDP-Gemeinderatsfraktion.

„Die Kritik richtet sich nicht an den Kreistag, sondern ausdrücklich an die Kreisverwaltung. Der Kreistag entscheide nämlich erst im März final über den Erhalt des Klinikstandorts Spaichingen. Umso unverständlicher ist es, dass die Kreisverwaltung jetzt ohne Mandat Mitarbeitergespräche führt und die Schließung als beschlossen Sache darstellt“, betont Kreis- und Gemeinderat Leo Grimm.

Stadtrat Marcel Aulila sieht hierin einen Versuch, Strukturen in der Kreisstadt Tuttlingen zu zentralisieren, worunter der nördliche Landkreis rund um Spaichingen leidet. „Nachdem man im Kreis bereits im letzten Jahr entschieden hat, den immer teurer werdenden Landratsamt-Neubau auf engstem Raum in der Tuttlinger Innenstadt zu bauen, statt einzelne Stellen im Zeitalter der Digitalisierung auszulagern, soll nun das Klinikum folgen. Dabei ist der Standort in Tuttlingen wegen der schlechten Verkehrs- und Parksituation alles andere als für eine Erweiterung geeignet“, sagt Aulila.

„Auch wenn die vom Kreis angeführten Gründe wie die geänderte Abrechnungspraxis und der fehlende Chefarzt auf den ersten Blick plausibel klingen mögen, sind wir es als gewählte Mandatsträger den Bürger und Bürgerinnern im nördlichen Landkreis schuldig, diese kritisch zu hinterfragen und alle Möglichkeiten zu prüfen, um den Standort Spaichingen zu erhalten. Bis heute gibt es aber seitens der Kreisverwaltung keinen Plan B für Spaichingen und keine Wirtschaftlichkeitsrechnung für ein Szenario, in welchem es für den Standort Spaichigen im Weltzentrum der Medizintechnik und in einem der wirtschaftsstärksten Landkreis der Republik weitergeht“, teilen beide FDP-Lokalpolitiker in ihrer gemeinsamen Stellungnahme mit.