Klinikschließung Spaichingen: Landrat Stefan Bär antwortet auf die Stellungnahme von Erwin Teufel

Landrat Stefan Bär hat in einem Brief an Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel auf dessen Brief geantwortet. in diesem hatte er auf die Bedeutung von Dezentralität und Föderalismus in den Strukturen des Kreises, aber auch des Landes hingewiesen und Bär gebeten, seine Haltung zur geplanten Klinikschließung zu überdenken. Bär versichert Teufel, dass den Entscheidungsträgern die Bedeutung der Frage für die Bürger bewusst sei. „Ich weiß auch, dass es kein emotionaleres Thema in einem Landkreis gibt als Klinikfragen.“

„Ich möchte aber zunächst den Vorwurf zurückweisen, dass wir uns diesen Entscheidungen mutwillig nähern. Das Gegenteil ist der Fall.“ Man habe aber gegenüber früheren Jahren mit deutlich geänderten Rahmenbedingungen, vor allem aber mit akuten Personalproblemen zu kämpfen, „die bereits heute zu einer verschlechterten Versorgung geführt haben.“ Im Interesse der Gesundheitsversorgung „müssen wir deshalb zeitnah Antworten und Lösungen finden. Hier stehen wir in der Verantwortung sowohl gegenüber unseren Bürgern, aber auch gegenüber dem Gesamtklinikum und seiner Belegschaft.“

Beispiel Zollernalbkreis setzt auf Zentralklinik

Teufel hatte auch auf andere Landkreise verwiesen, die meist mehrere Standorte hätten. Für die Frage der Ausrichtung der Gesundheitsversorgung spielten, so Bär in seiner Antwort, nicht nur Einwohnerzahlen und die Größe des Landkreises, sondern vor allem auch die Nähe zu anderen Krankenhausstandorten eine Rolle. In Spaichingen gebe es im Umfeld von weniger als 20 Kilometern drei weitere Krankenhäuser, darunter auch ein großes Haus der Maximalversorgung.

Im Bezug auf die anderen Landkreise schreibt Bär, dass zwar viele mehrere Standorte hätten, es aber überall schon Strukturveränderungen gegeben habe und viele Landkreise mitten in Umstrukturierungen. Als Beispiel nennt Bär den Zollernalbkreis, der sich entschieden hat, zwei deutlich größere Standorte als Spaichingen aufzugeben und auf ein Zentralklinikum zu setzen.

Problem: Fehlende Ärzte

Bär geht auch auf den rasanten Wandel der Medizin ein: Der Trend der Spezialisierung sei ungebrochen. Dies habe auch Folgen für die Aus- und Weiterbildung der Ärzte. Diese Entwicklung fördere den Trend zur Konzentration an größeren Standorten, „weil künftig verstärkt interdisziplinäres Arbeiten notwendig ist und der Patient auch zu Recht erwartet, dass er möglichst unter einem Dach und Tür an Tür ein umfassendes Versorgungsangebot, eine hochwertige Diagnostik und auch Notfallstrukturen vorfindet.“

Das größte Problem sei aber die Gewinnung von Ärzten, so Bär, er habe viele Gespräche mit Fachleuten geführt und sei sicher, „dass wir Veränderungen brauchen“. Künftig würden sich nur solche Krankenhäuser behaupten, die die Qualitätsvorgaben vollumfänglich erfüllen und auch Strukturen böten, die für die Fachkräfte attraktiv seien.

Differenziertes Bild

Teufel hatte auch auf die Leserbriefe der Ärzte verwiesen. Bär berichtet, dass er Gespräche mit den niedergelassenen Ärzten geführt und den Eindruck gewonnen habe, dass es gelungen sei, die Zwänge zur Veränderung deutlich zu machen. „Ich möchte Ihnen aber auch zurückspiegeln, dass es an diesem Abend auch differenzierte Meinungen gab und es viele Ärzte gibt, denen bewusst ist, dass wir gerade auch für die Bewohner des nördlichen Landkreises einen starken Standort in Tuttlingen brauchen.“

Man habe sich bereits auf die Bürger zubewegt mit der Absicht die Abteilungen plastische Chirurgie, konservative Orthopädie und das ambulante Operationszentrum in Spaichingen zu belassen. Weiter sei beabsichtigt, ein Gutachten über die weitere Nutzung des Standorts – Stichwort unter anderen Diabetologie und ein Teil der internistischen Betten – in Auftrag zu geben.

Unglückliche Veränderungen und Umstände

„Am Ende wird die entscheidende Frage auch hier die Gewinnung des notwendigen Personals sein.“

Auf den Hinweis Teufels, dass sich bisher immer alle Landräte für den Standort Spaichingen eingesetzt haben, schreibt Bär: Diese Landräte hätten sich aber auch immer mutig und in Verantwortung gegenüber der Bürgerschaft den aktuellen Fragen gestellt. „Es gibt Veränderungen und Umstände, die wir uns nicht herausgesucht und die wir uns nicht gewünscht haben, denen wir uns nun aber stellen müssen.“