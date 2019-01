Klinikdebatte: Bürgermeister Schuhmacher kritisiert „Konzeptionslosigkeit“

Auch Spaichingens Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher plädiert nach der CDU-Kreistagsfraktion und dem FDP-Kreisrat Leo Grimm für eine Verschiebung der Entscheidung des Kreistags zur Zukunft des Klinikstandorts Spaichingen. Damit gewinne man Zeit für die Sachdiskussion. Das geht aus einer Pressemitteilung Schuhmachers hervor.

„Es ist eine sehr verworrene Situation, wenn seitens des Landrats und der Geschäftsleitung des Klinikums der Eindruck erweckt wird, die Verlagerung von größeren Teilen der in Spaichingen untergebrachten Abteilungen nach Tuttlingen sei alternativlos und zugleich langjährig am Klinikum tätige Ärzte ein Konzept vorlegen, wonach die Klinik in heutiger Form weiter betrieben werden könne“, so Schuhmacher.

Behauptungen sind unglaubwürdig

Die Behauptung von Landrat und Geschäftsleitung, die Klinik sei nur überlebensfähig, wenn man am Standort Tuttlingen konzentriert, erscheine in Anbetracht der Meldungen dem Landkreis Sigmaringen, bei dem das Land Millionen für die medizinische Versorgung in drei kleineren Klinikstandorte bezuschusst, unglaubwürdig. Das Konzept für Sigmaringen habe überzeugt. So war es in der Zeitung zu lesen, was das Land zu dieser hohen Bezuschussung für die Kliniken im dortigen Landkreis veranlasst hat.

„Im Umkehrschluss belegt dies doch die Konzeptlosigkeit und Ideenlosigkeit für die Weiterentwicklung der beiden Klinikstandorte in unserem Landkreis mit der Zielrichtung der Aufrechterhaltung einer guten klinischen Versorgung an beiden Standorten“, so Schuhmacher.

Für eine Weiterentwicklung zur Aufrechterhaltung der klinischen Versorgung muss man sich auch neuen gesellschaftsrechtlichen Modellen öffnen Hans Georg Schuhmacher

Um eine gute und interessengerechte Strukturplanung mit dieser Zielrichtung zu erreichen brauche es vor allem Zeit und die Einbindung sämtlicher Akteure. Deswegen müsse die Entscheidung über den Standort Spaichingen bis auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

„Für eine Weiterentwicklung zur Aufrechterhaltung der klinischen Versorgung muss man sich auch neuen gesellschaftsrechtlichen Modellen öffnen, wie es Sigmaringen schon im Jahr 2015 getan hat, in dem man Gesellschaftsanteile an eine große Stiftung mit herausragender Infrastruktur gegeben hat. Eine solche Diskussion wäre für uns im Jahr 2016 angebracht gewesen und für eine solche Diskussion ist es heute noch nicht zu spät“, so Schuhmacher. Man dürfe sich diese Chance aber nicht nehmen, nur weil die Geschäftsleitung glaube aus ökonomischen Gründen schnell handeln zu müssen.

Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher (Foto: Stefan Fuchs)

Wenn Schnelligkeit entscheiden solle, „hätte man bereits im Jahr 2016 reagieren müssen, denn das Strukturgutachten aus dem Jahr 2012 mahnte damals schon an, dass bereits nach drei bis vier Jahren erneut Überlegungen über die künftige Ausrichtung des Gesundheitszentrums angestellt werden müsse. Dass man dies vor zwei Jahren versäumt hat und heute erkennt, dass sich die Suche nach einem Chefarzt unter diesen Umständen als schwierig gestaltet, kann nicht zu Lasten des Gesundheitszentrums Spaichingen gehen.“

Versäumnisse von Kreispolitik und Geschäftsleitung in der Vergangenheit dürften aber nicht dazu führen, die Gesundheitszentren zu trennen. Es müssten Modelle gefunden werden, die – wie in Sigmaringen – den Erhalt der hiesigen Kliniklandschaft in heutiger Form auch die nächsten Jahre sichert.

Ich lasse mich gerne einbinden und in Verantwortung nehmen Hans Georg Schuhmacher

Das Land habe das Signal gegeben, dass es gute Konzepte fördert. Nicht Eile sei das Gebot der Stunde, sondern gute Überlegungen und die richtigen Schritte.

Dies fordere Bürgermeister Schuhmacher für den Standort Spaichingen von den Verantwortlichen der Kreispolitik. „Ich lasse mich gerne einbinden und in Verantwortung nehmen. Auch die politisch Verantwortlichen in Spaichingen sind bereit mitzuwirken. Dies setzt allerdings ein Aussetzen der Terminvorgaben voraus.“

„Als die Klink im Jahr 2016 zu einer gemeinnützigen GmbH umgewandelt worden ist, hat man mich - aus politischen Gründen - nicht in das Aufsichtsratsgremium genommen und damit den Standortbürgermeister eines Klinikstandorts ausgeschlossen. Insoweit konnte ich dieser Entwicklung bisher nicht gegensteuern. Das ist für meine Stadt bedauerlich, insbesondere deswegen, weil diejenigen, die aus Spaichingen heute im Aufsichtsrat sitzen, angedeutet haben, den eingeschlagenen Weg von Landrat und Geschäftsleitung mitgehen zu wollen“, so Bürgermeister Schuhmacher.