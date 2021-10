„Klimawende ist ohne das Handwerk nicht möglich“

Die besonderen Prüfungsleistungen sind mit Preisen (P) und Urkunden (U) gewürdigt worden. Außerdem konnten einige besonders herausragenden Abschlüsse mit den Prädikaten Innungssieger (I) und/oder erster, zweiter oder dritter Kammersieger (1.K/2.K/3.K) ausgezeichnet werden.

Anlagenmechaniker/in: Cedric Aicher (I), Kolbingen (Simon GmbH); Silas Eßlinger (U), Schramberg (H. Maurer GmbH & Co. KG); Yannik Krause (U), Aichhalden (Jörg Krause).

Bäcker/in: Florian-Felix Pfundstein (I), Villingendorf (Ralf Geiger); Dominik Obergfell (U), Hardt (Brantner Bäck GmbH & Co KG); Nino Pintaric (U), Tuttlingen (Meisterbäckerei Schneckenburger).

Steinmetz- und Steinbildhauer/in: Björn Stier (1.K und I) Fridingen (Eduard Schnell).

Chirurgiemechaniker/in: Erik Hirse (1.K und I), Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG); Markus Honer (P), Tuttlingen (Karl Storz SE & Co KG); Marvin Halder (3.K), Tuttlingen (Karl Storz SE & Co KG); Miriam Höfig (P), Tuttlingen (HGR Instrumente GmbH); Elvira Weh (P), Tuttlingen (BBT); Leonie Andres (U), Heidelberg (Geuder AG); Tatjana Fischer (U), Tuttlingen (Karl Storz SE & Co KG); Marcel Frauenhoffer (U), Wurmlingen (Dausch Medizintechnik GmbH); Lara Nadine Fuchs (U), Tuttlingen (Karl Storz SE & Co KG); Eugen Schaaf (U), Tuttlingen (BBT).

Elektroniker/in: Madeleine Held (2.K und I), Deilingen (Gotthard Reiner); Nico Helfer (P), Fridingen (Elektro Beier GmbH); Tim Weber (U), Wehingen (Elektrotechnik Moosbrucker GmbH & Co KG).

Feinwerkmechaniker/in: Jens Leichenauer (2.K und I), Geisingen (Engesser GmbH); Martin Kühne ((U), Geisingen (BE Aluschmiede GmbH); Marc Mäder (U), Tuttlingen (Karl Storz SE & Co KG); Kristina McGowan (U), Geisingen (BE Aluschmiede GmbH).

Friseur/in: Lorena Mattes (1.K und I) Gosheim (Lisa Wolff); Dilan Ünal (P), Tuttlingen (Gülhan Greiner); Francis Zenker (P), Emmingen-Liptingen (Daniela Störk-Gnirß); Milena Binefeld (U), Spaichingen (Claudia Visnjic); Nicole -Frisen (U), Trossingen (Antonio De Luca).

Kfz-Mechatroniker/in: Max Böhm (1.K und I), Tuttlingen (Andreas Lesczinski); Nils -Wittstock (2.K und U), Tuttlingen (Autohaus Ladurner); Lukas Hoffmann (P), Schramberg (AHG mbH); Sven Neumann (P), Trossingen (Autohaus Leiber GmbH & Co KG); Marius Balkau (U), Schramberg (Autohaus Ginter GmbH); Adrian Ensle (U), Villingendorf (ACV Auto Caravan GmbH); Christian Ihle (U), Rottweil (BHG mbH); Julian Kloos (U), Königsheim (Alois Nestel); Felix-Oliver Rauschenberg (U), Sulz (Roth Autohaus GmbH); Luca Rigliaco (U), Rottweil (BHG mbh); Johannes Schumacher (U), Schramberg (Roland Oehler GmbH); Erwin Szakaci (U), Hardt (Autohaus Hardt GmbH); Patrick Wöhrstein (U), -Rottweil (BHG mbh).

Land- und Baumaschinenmechatroniker/in: Robin Klein (1.K), Tuttlingen (J. Friedrich Storz Service).

Maurer/in: Anne Walther (I), Tuttlingen (Georg Schwarz GmbH); Simon Traub (U), Talheim (Olaf Laaser).

Maler/in-Lackierer/in: Maximilian Baus (3.K und I), Trossingen (Markus Baus).

Bau- und Metallmaler/in: Tina Klaiber (U), Tuttlingen (BFZ Möhringen Gmb).

Metzger/in: Anna -Rieger (I), Rottweil (Christoph Pflugfelder); Lena Schätzle (I) Deilingen (Gebhard Schätzle & und Söhne OHG); Moritz Kefer (U), Trossingen (Matthias Traub).

Schreiner/in: Angelika Gothe (I), Tuttlingen (Bernd Keller); Prisca Baum (P), Geisingen (Dominic Huber); Tobias Birk (P), Aldingen (Joachim Gruler); Jonathan Grössel (P), Immendingen (Erwin Neumeister); Jonas Hermann (P), Bubsheim (Moser GmbH & Co KG); Aaron Keßler (U), Spaichingen (Steidle GmbH & Co KG).

Zimmerer/in: Henrik Bühler (I) Gosheim (Franz Josef Weiss); Michael Dörflinger (I); Jonathan Bruder (U), Neuhausen (Schiele Holzbau GmbH); Martin Decker (U), Talheim (Jörg Müller); Yannik Fetzer (U), Dürbheim (Holzbau Hauser GmbH & Co KG).

Ausbaufacharbeiter/in: Joseph Windy (1.K), Tuttlingen (Stadt Tuttlingen); Erich Geissler (2.K), Tuttlingen (BFZ Möhringen Gmb).

Kauffrau für Büromanagement: Vivien Debora Claus (2.K und P), Aldingen (Klaus Stobbe GmbH).

Schilder- und Leuchtreklamehersteller/in: Daniel Epple (3.K und U), Wurmlingen (Liebermann GmbH).