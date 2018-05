Kleines Dorf mit großer Garde

Das Wort „Erfolg“ ist inzwischen kein Fremdwort mehr für die Reichenbacher Garde. Im vergangenen Jahr holte sie einen ersten, einen zweiten und einen dritten Platz bei Garde-Wettbewerben in Renquishausen, Deilingen und Frittlingen. Inzwischen trainieren sie dank Sponsoren auch im einheitlichen Look.

Auch in diesem Jahr hat die Reichenbacher Garde bereits eine Zweit- und eine Drittplatzierung bei Wettbewerben in Frittlingen und Heinstetten erzielt. Was keine Selbstverständlichkeit ist für ein Dorf, das gerade einmal 500 Einwohner hat und in dem die Anzahl der Kinder und Jugendlichen entsprechend beschränkt ist. Trotzdem zählt die Reichenbacher Garde 36 Köpfe. Trainiert wird die engagierte Truppe während des gesamten Jahres von Madeleine Pau, Anne Keller, Claudia Miglo und Lina Quarleiter. „Was uns die Sache in diesem Jahr enorm erleichtert hat“, erzählt Madeleine Pau, „ist die riesengroße Unterstützung durch unsere Sponsoren.“

Spontan hatten sich zum Jahreswechsel die Firma Richard Weiß, Egesheim, Sanitär, Heizung + Flaschnerei Gaßner, Denkingen, Bernhard Marquart, Reichenbach, und Hermle Uhren, Reichenbach, bereiterklärt, die Trainings-Ausstattung der Reichenbacher Garde-Mädels zu finanzieren. Was nicht wenig war: Jede der 36 Tänzerinnen erhielt ein T-Shirt mit ihrem Namen und dem Aufdruck „Garde Reichenbach“. Die große Garde, bestehend aus zwölf Mädels, bekam sogar zusätzlich einen Trainingsanzug und eine Sporttasche in einheitlichem Look.

Elferrat: „Garde ist große Bereicherung für uns“

„Dafür sind wir wirklich dankbar“, sagt Elferrat Reiner Quarleiter. „Zumal unsere kleine, mittlere und große Garde auch auf jedem Umzug und jeder Veranstaltung dabei ist, was wir als große Bereicherung ansehen.“ Für die Reichenbacher Narrenzunft sei es Ehrensache, dass sie „ihre Mädels“ mit dem gesamten Elferrat zu jedem Wettbewerb begleitet. Auch die Fans und Eltern der Tänzerinnen kommen gerne, um die akrobatischen Aufführungen zu beklatschen. „Das ist für uns eine große Freude und ein riesiger Ansporn“, so Madeleine Pau. „Wir freuen uns schon richtig auf den nächsten Wettbewerb!“

Am Samstag in Deilingen möchten die Reichenbacherinnen noch mal richtig loslegen und beweisen, was in ihnen steckt und wie hart sie trainiert haben. Und – logisch! – auch auf die Dorffasnet mit ihren zahlreichen Auftritts-Möglichkeiten freuen sie sich.