Elf Schauspieler, elf Instrumentalisten und an die hundert Sängerinnen und Sänger haben in einem generationen-übergreifenden Großaufgebot die weltbekannte Erzählung von Antoine de Saint-Exupery zum Besten gegeben. Die Bühne in der Stadtpfarrkirche, mit einer Großleinwand und ein paar weißen Kartons eine wandelbare Kulisse, war auf den Altarstufen aufgebaut. Im „Orchestergraben“ davor saßen die Sänger und Instrumentalisten in ihren jeweiligen farbigen „Trikots“.

Unter der bewährten Stabführung von Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher ging es los. Die beiden Hauptrollen mit dem kleinen Prinzen (besetzt mit dem erst zwölfjährigen Kiran Heim) und dem Piloten (besetzt mit der Pastoralassistentin Juliane Vollmer) waren Meisterleistungen in Textumfang und Schauspielkunst. Die Regie führte die professionelle Theaterfrau Isabel Groß de Garcia. Eine Saarländerin, die dem Ensemble des Zimmertheaters Rottweil angehört, und die auch als Theaterpädagogin unterwegs ist.

Mit den Proben zu diesem anderthalbstündigen Kindermusical wurde bereits im Februar begonnen. Mit von der Partie waren seitens der Katholischen Kirchengemeinde die Vorschola, die Kinder und die Jugendkantorei sowie S(w)inging Pool, die Chor-AG der Rupert-Mayer-Schule und ein Kontingent von Sängerinnen und Sängern aus dem Kirchenchor sowie aus dem Kreis der Eltern der Kinder. Also ein stimmgewaltiger Klangkörper, der die einzelnen Auftritte der Schauspieler jeweils eindrucksvoll und variantenreich musikalisch untermalt hat. Komponiert hat das Ganze Naho Kobayaschi, eine Kirchenmusikerin aus Laupheim, die in der Sonntagsvorstellung auch zugegen war. Die Schauspielrollen waren in schlichter Einheitskleidung ausgestaltet, nur ergänzt um eine jeweils unverwechselbare, „sprechende“ Beigabe.

Folgende Jugendliche aus der Jugendkantorei traten als Schauspieler auf die Bühne: Kiran Heim, der kleine Prinz vom Asteroiden B 612; Maike Schnee, die anmutige und vergängliche Blume; Noah Stadelhofer, der König, der den Sonnenuntergang befiehlt; Maike Bruns, die Handy-süchtige Eitle; Jonas Müther, der Säufer, der seine Scham wegzutrinken versucht; Ronja Innocente, der Geschäftsmann, der sich einen herrenlosen Stern nach dem anderen unter den Nagel reißt; Gerhard Blattau, der unermüdliche Laternenanzünder, der sich um alles, nur nicht um sich selbst kümmert; Arved Kube, der Geograph, der mit seinem Schreibtisch verwachsen scheint; Patrizia Eckstein, der schlaue Fuchs und heimliche Star im Stück, der beiläufig sein Geheimnis lüftet, wonach man nur mit dem Herzen gut sieht; Johannes Maier, der Weichensteller, der nur nicht weiß, wohin; und Juliane Vollmer, die einzige Erwachsene, als Pilot, der begreift, dass selbst die besten Augen das eigentlich Entscheidende im Leben nicht zu sehen vermögen.

Der tosende Applaus des aufmerksamen Publikums war der mehr als verdiente Lohn für diese grandiose gemeinschaftliche Anstrengung der letzten Wochen und Monate. Georg Fehrenbacher bedankte sich abschließend bei allen Beteiligten: Zuallererst bei den Kindern für die lange und harte Probenzeit, beim großartigen Orchester, bei den tollen Schauspielern, bei der Regisseurin Groß de Garcia und nicht zuletzt bei seinem langjährigen Co-Partner Thomas Blessing, mit dem er einmal mehr Bewundernswertes auf die Beine gestellt hat.